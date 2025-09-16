1주당 36원 지급 연환산 2% 중후반대 분배율 기대

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한자산운용은 지난 7월 상장한 ‘SOL 미국S&P500 미국채혼합50’ 상장지수펀드(ETF)가 첫 월배당을 지급한다고 16일 밝혔다.

이날 지급되는 분배금은 주당 36원이다. 향후 연환산 기준 2% 중후반대 분배율이 기대된다.

이 상품은 미국 대표지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 미국 10년물 국채에 각각 50%씩 분산 투자하도록 설계됐다. S&P500의 성장성과 장기 국채의 안정성을 동시에 담았다. 포트폴리오 변동성을 줄이고 하락장에서는 방어 효과를 노릴 수 있다.

금리 인하 국면에 접어든 상황에서 채권 가격 상승에 따른 자본이익과 배당수익을 동시에 기대할 수 있는 구조다. 매월 중순 분배금을 지급하는 월배당형 상품으로 퇴직연금 계좌에서 납입금 전액을 투자할 수 있다는 점도 장점이다.

김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 “미 연준이 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리 인하를 예고하면서 장기채 투자 매력이 높아지고 있다”며 “SOL 미국S&P500 미국채혼합50 ETF는 미국 대표지수, 장기 국채, 달러 자산까지 한 번에 분산 투자할 수 있어 연금투자에 최적화된 상품”이라고 말했다.