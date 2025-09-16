[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수·사진)는 빠른 민원 응대를 위해 직원 행정전화앱의 기능을 개선한 ‘스마트 행정콜’ 서비스를 운영한다고 16일 밝혔다.

서초 행정전화앱은 구 직원들이 사무실 외부에서도 모바일을 통해 조직도와 연락처를 확인할 수 있도록 구현된 행정 편의 어플리케이션이다. 구는 여기에 민원 응대 공백을 해소하고 직원들의 개인정보를 안전하게 보호하기 위한 개선 방안을 적용해 ‘스마트 행정콜’ 서비스를 새롭게 내놨다. 특히 민간 서비스에 의존하지 않고 구 자체 앱에 착신설정 기능과 직원 휴대전화번호 보호 기능을 구현한 것이 특징이다.

새 버전에는 ▷‘전화’ 메뉴 신설 ▷직원 휴대전화번호 보호 기능 ▷착신 설정 기능 ▷메신저 통화이력 조회 기능이 새롭게 추가됐다. 이를 통해 직원들은 개인 휴대전화번호가 노출되지 않은 상태에서 안심하고 업무 전화를 이용할 수 있다. 또, 착신 설정으로 출장·점심시간 등 사무실 부재 시에도 담당자가 중요한 민원 전화를 받을 수 있고, 앱을 통해 언제 어디서나 행정전화의 부재중, 수·발신내역도 확인할 수 있다.

이번 서비스 개선을 통해 업무 담당자는 장소에 구애받지 않고 중요 업무를 연속적으로 처리할 수 있고다. 주민들은 담당자 부재로 하염없이 기다리는 불편을 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

전성수 서초구청장은 “스마트 행정콜은 민원 전화 응대를 한층 더 안전하고 편리하게 만들어 주민 만족도를 높이는 동시에 직원들의 개인정보도 철저히 보호한다”며, “앞으로도 모바일 기반의 스마트 오피스 환경을 지속적으로 확대해 직원 만족도와 행정서비스 품질을 함께 높여 나가겠다”고 밝혔다.