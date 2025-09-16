국내 최초 ‘K-휴머노이드 밸류체인 ETF’ 정책 모멘텀 속 로봇산업 기대 자금 쏠려

[헤럴드경제=김유진 기자] KB자산운용(대표이사 김영성)은 16일 ‘RISE AI&로봇 ETF’의 순자산이 2000억 원을 돌파했다고 밝혔다. 지난 상반기 1000억 원을 넘어선 지 불과 석 달 만에 두 배 이상 늘어난 것으로, 국내 인공지능(AI)·로봇 테마 상장지수펀드(ETF) 가운데 가장 빠른 성장세다.

해당 펀드의 빠른 성장은 정부의 ‘AI·로봇 대전환 정책’, 100조 원 규모 국가 AI 펀드 조성, 휴머노이드 로봇 클러스터 구축 계획 등이 작용한 결과다. 데이터 인프라 확충, 규제 완화, 전문 인재 양성 같은 후방 지원책도 기업 가치 상승과 산업 수요 확대를 이끌 것으로 예상된다.

2023년 출시된 ‘RISE AI&로봇 ETF’는 국내 최초의 휴머노이드 로봇 콘셉트 ETF다. 로봇의 두뇌(AI)와 몸체(하드웨어)를 아우르는 핵심 밸류체인에 투자하며, AI·로봇·자동화뿐 아니라 반도체·전자제품·바이오산업까지 산업 성장의 수혜가 예상되는 대표 기업에 분산 투자한다.

기존 로봇 ETF가 대형주 중심이라면 이 상품은 매출 관련도 조건을 적용해 산업 관련성이 높은 순수 AI·로봇 기업 중심으로 포트폴리오를 구성한다. 이에 따라 산업 성장성과의 연계성이 더 크다는 설명이다.

주요 편입 종목은 NAVER(6.43%), LG씨엔에스(5.73%), 루닛(5.00%), 레인보우로보틱스(4.95%), 두산로보틱스(4.90%) 등이다(9월 15일 기준). 운용 성과도 양호해 최근 6개월과 1년 수익률이 각각 10.49%, 37.47%를 기록했다(에프앤가이드 기준).

노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 “휴머노이드는 이제 공상과학이 아니라 산업 패러다임 전환의 실제 수혜 분야”라며 “정부 정책과 글로벌 기업의 행보가 맞물리면서 RISE AI&로봇 ETF는 장기적으로 폭발적인 성장이 기대된다”고 말했다.