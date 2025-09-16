‘대한민국 문화경영대상’은 각 분야에서 뛰어난 문화 경쟁력으로 대한민국 문화산업을 책임질 인물‧기업‧기관‧브랜드 등을 발굴하여 국내외 널리 알리기 위해 제정됐다.

대한민국을 문화강국으로 만들기 위해 노력하는 인물/기업/기관/브랜드를 발굴하는 대한민국 문화경영대상 시상식은 헤럴드 미디어 그룹이 주최하고 고품격 국영문 월간지 파워코리아가 주관했으며 김세영 아나운서의 사회, 이승재 음악연주로 진행되었으며, 소프라노 윤정빈·다섯번째 계절·한국하와이훌라교육협회의 축하공연이 큰 호응을 얻었다.

이번 시상식에서는 경상남도 진주시, 보령축제관광재단, 세종문화회관, 사단법인 훈민정음기념사업회, 손덕기 예술감독, GS리테일, 스타벅스 코리아, 한국하와이훌라교육협회, ㈜더페이퍼, 유은총 원데이핑퐁, 주영한국문화원, 안터원목장/하먼치즈 등 총 40개 기업/기관/인물/브랜드가 선정됐다.

특히, 올해로 제20회를 맞이한 대한민국 문화경영대상을 맞아, 본 행사를 20년간 주관해온 월간 파워코리아와 백종원 발행인이 헤럴드 미디어 그룹으로부터 감사패를 수상했다.

한편 헤럴드 미디어 그룹(대표 최진영)이 주최하고 고품격 국영문 잡지 월간파워코리아를 발행하는 ㈜뉴스앤매거진 파워코리아(대표 백종원 발행인)가 주관한 ‘2025 제20회 대한민국 문화경영대상’은 약 2개월간의 공모 기간을 거쳤으며 9월 12일 서울 태평로 한국프레스센터 20층 내셔널프레스클럽에서 진행됐다.