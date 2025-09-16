[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대는 지난 11일부터 12일까지 양일간 교내 녹색운동장에서 ‘제54회 대동제’를 개최했다.

올해 대동제는 밴드 동아리 ‘잭도스’와 댄스 동아리 ‘라온’의 공연, 복면가왕 프로그램 등 신나는 무대로 꾸며졌다.

이와 더불어 13개 학과가 참여한 10여 개의 부스에서는 대학의 특성을 살려 지역주민과 함께하는 ‘나눔과 상생’의 가치를 실현해 눈길을 끌었다.

대표적으로 보건행정학과는 북구보건소와 함께 절주 동아리 ‘주절주즐’이 절주 캠페인 부스를 열어 주목을 받았다. 이영숙 북구보건소장이 직접 부스를 방문하기도 했다.

방문객들은 △무알콜 칵테일 시음회 △알콜 분해 능력 테스트(알쓰패치) 체험 △고위험 음주율 퀴즈 등 재미와 정보를 결합한 프로그램에 참여했다.

이 밖에도 치위생학과는 ‘올바른 칫솔질 교육’을, 간호학과는 ‘금연 홍보’ 부스를 운영하는 등 대학의 특성을 살린 다채로운 건강 증진 활동이 축제 기간 내내 이어졌다.

학생상담센터와 직업이음센터가 운영한 ‘고민은 가볍게, 축제는 즐겁게!’ 부스 또한 축제를 찾은 지역 청소년과 중장년 주민 250여 명에게 큰 호응을 얻었다.

임상병리학과 2학년 서영채 학생은 “보건 전공 관련 체험 부스가 많아서 우리 대학만의 특색을 느낄 수 있었다”며 “단순히 즐기기만 하는 축제가 아니라 지역 주민들과 함께 나눔의 의미까지 배울 수 있어 더욱 기억에 남을 것 같다”고 말했다.