[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 최근 1950년 9월 14일 전개된 장사상륙작전의 75주년을 맞아 장사해수욕장에 있는 전승기념탑에서 기념식을 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 625전쟁 당시 인천상륙작전의 성공을 위해 수행된 장사상륙작전을 기념하고 참전 영웅들의 숭고한 희생과 애국정신을 되새기기 위해 마련됐다.

이날 기념식에는 장사상륙작전에 참전한 생존 영웅들과 유가족, 지역 주요 인사, 군 장병, 주민 등 500여명이 참석해 호국영령을 추모했다.

특히 올해 행사엔 육군 제50보병사단 해룡여단이 전투 화기물자 전시와 개인 피복류 체험을 제공해 교육적 의미를 더했다.

영덕군은 올해 7월 리뉴얼 사업을 마친 문산호를 무료 개방해 참석자들이 자유롭게 관람할 수 있도록 하는 등 다양한 프로그램이 함께 이뤄졌다.

또 기념식에 앞선 지난 11일 영덕불교사업연합회가 참전용사와 가족들이 참석한 가운데 호국영령들의 넋을 기리는 위령제를 봉행했다.

영덕군은 장사상륙작전에 참전한 영웅들의 숭고한 희생과 애국정신을 기리기 위해 2012년 전승기념공원 착공, 2020년 전승기념관 개관 등의 추모사업을 추진했으며 올해는 전승기념관을 새로 단장했다.

김광열 영덕군수는 “장사상륙작전은 대한민국 오늘날 세계에서도 손꼽히는 자유민주주의를 이룩할 수 있었던 밑바탕이자 원동력”이라며 “조국을 지키기 위한 지켜낸 영웅들의 숭고한 희생과 업적을 기리고 참전용사들의 정신과 애국혼이 후세에까지 널리 전해질 수 있도록 힘쓰겠다“고 말했다.

한편 장사상륙작전은 인천상륙작전 하루 전날 북한군의 주의를 분산하고 보급로를 차단하기 위해 대다수가 학도병으로 구성된 772명의 병력이 남정면 장사리에서 6일 동안 치열한 전투를 펼친 양동작전이다.

참전용사들은 태풍과 수송함인 문산호가 좌초되는 악조건 속에서 적 270명을 사살하고 학살 직전의 애국청년 10여명을 구출하는 전과를 올리는 등 인천상륙작전의 성공에 이바지했다.

이 작전으로 139명이 전사하고 92명이 부상했으며 39명은 생사가 확인되지 않았다.