[헤럴드경제=김주리 기자] 안약 한 방울로 시력을 교정할 수 있다는 내용의 연구 결과가 나왔다.

14일(현지시간) 영국 가디언지에 따르면, 아르헨티나 부에노스아이레스 노안연구센터 연구팀은 지난 8일 덴마크 코펜하겐에서 열린 유럽백내장굴절수술학회(ESCRS)에서 이 같은 내용의 연구 결과를 발표했다.

연구팀에 따르면, 이들이 개발한 특수 안약을 눈에 넣으면 환자 대부분이 시력검사표에서 더 많은 글자를 읽을 수 있고, 그 효과도 2년 동안이나 지속됐다.

연구팀이 만든 특수 안약엔 녹내장 환자의 안압을 낮출 때 많이 쓰였던 약물인 ‘필로카르핀(pilocarpine)’과 소염제 ‘디클로페낙(diclofenac)’이라는 약물이 쓰였다.

필로카르핀은 동공을 작게 만들고 수정체 모양을 조절하는 근육을 줄어들게 해 수정체가 더 가까운 물체에 초점을 잘 맞출 수 있도록 한다. 카메라 렌즈를 바짝 당기는 것과 비슷한 효과를 내는 것이다. 디클로페낙은 필로카르핀을 오래 쓸 때 생길 수 있는 염증이나 통증, 출혈을 막아준다.

연구팀은 아르헨티나의 평균 나이 55세 환자 766명에게 이 특수 안약 효과를 시험해 봤다. 참가자들은 세 그룹으로 나뉘어 매일 하루 두 번씩, 6시간 간격으로 농도를 달리해서 안약을 넣었다. 1% 농도의 안약을 넣은 그룹(148명)은 99%가 시력검사표에서 두 줄 이상을 추가로 읽을 수 있게 됐다. 2% 농도의 안약을 넣은 그룹(248명)의 69%는 3줄 이상을 추가로 읽을 수 있었다. 3% 농도의 안약을 넣은 그룹(370명)에선 84%가 3줄 이상을 추가로 읽을 수 있었다. 연구팀은 “전통적인 노안 치료법을 대체할 수 있는 안전하고 효과적이며 잘 견딜 수 있는 방법을 새롭게 찾아냈다”고 했다. 환자들의 시력은 최대 2년까지 개선된 상태가 지속했다고 한다. 평균 기간은 434일이었다.

다만 부작용도 있었다. 일부는 일시적으로 시력이 희미해지고, 점안액을 넣을 때 따끔거리는 등의 자극을 느끼거나, 두통을 겪는 경우도 있었다. 독일 보훔 루르대학교의 부르크하르트 딕 교수는 “놀라운 결과”라면서도 “안전성을 제대로 확인하려면 더 오랫동안 연구할 필요가 있다”고 했다.