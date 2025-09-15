워싱턴DC 시장, 이민자 단속 협조 거부에 트럼프 “국가비상사태 선포, 주 방위군 투입할 수도” “내 결정으로 치안 개선돼” 강조

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 이민자 단속에 협력하지 않는 워싱턴DC에 대해 주 방위군을 투입하는 등 적극 대응할 것이고, 국가비상사태를 선포할 수도 있다고 경고했다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “뮤리얼 바우저 워싱턴DC 시장이 연방 정부에 시(市) 경찰국이 위험한 불법체류자들을 내보내고 이주시키는 이민세관단속국(ICE)과 협력하지 않겠다고 통보했다”고 올렸다. 이어 “내가 이를 허용한다면, 범죄가 다시 많아질 것”이라며 “워싱턴 DC 시민과 기업 여러분, 걱정하지 말라. 내가 여러분과 함께한다. 나는 이런 일이 일어나도록 내버려 두지 않을 것이다”라고 강조했다. 그는 “필요하다면 국가 비상사태를 선포하고 연방 정부의 통제 하에 둘 것”이라고 전했다.

바우처 시장실은 트럼프 대통령의 ‘국가비상사태’ 언급과 관련한 로이터 통신 등의 논평 요청에 응답하지 않은 상태다.

트럼프 대통령과 미국의 수도 워싱턴DC간 갈등은 지난달로 거슬러 올라간다. 지난달 11일 트럼프 대통령은 워싱턴DC의 치안 상황이 통제 불능 상태라며 연방 정부가 시 경찰을 직접 지휘하고, 주 방위군을 워싱턴 치안에 투입하겠다고 밝혔다.

이에 시 당국은 트럼프 행정부의 조치가 워싱턴DC의 자치권을 명시한 자치법을 침해했다며 소송을 제기했다.

트럼프 대통령은 이 같은 반발에 아랑곳않고, 자신의 주 방위군 투입 결정으로 워싱턴DC의 치안이 개선됐다고 강조해왔다. 특히 트루스소셜을 통해 “수도 워싱턴DC가 범죄로 인해 완전히 엉망인 상황에 내 지휘 하의 연방 정부가 개입해 미국뿐 아니라 세계에서 가장 위험하고 살인 사건이 들끓던 도시를 불과 몇 주 만에 가장 안전한 도시 중 하나로 바꿔놨다”고 주장했다.

트럼프 대통령은 2기 집권 이후 유독 민주당 우세인 지역에서 자신의 핵심 정책인 이민자 단속을 두고 자치단체장과 첨예한 갈등을 빚고 있다. 앞서 트럼프 행정부가 주 방위군까지 동원해 로스앤젤레스(LA )등지에서 이민자 단속에 나서자, 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사가 주방위군 배치 명령에 소송을 제기하는 등 각을 세웠다. 뮤리얼 바우처 워싱턴DC 시장 역시 민주당 소속으로, 트럼프 행정부의 강경한 이민자 단속 정책에 협력할 수 없다는 입장을 고수해왔다.