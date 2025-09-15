미국 시민권 포기하고 해군 장교 입대 39개월 복무 12월 1일 해군 소위 임관 예정

[헤럴드경제=박지영 기자] 이재용 삼성전자 회장의 장남인 이지호(24) 씨가 국방의 의무를 다하기 위해 15일 해군 장교로 입대했다.

15일 오후 1시께 이씨는 경남 창원시 진해구 진해기지사령부 제3 정문 위병소를 미니밴에 탑승한 채로 통과했다.

이날 신분 확인은 위병소와 위병소에서 수십미터 떨어진 곳에서 동시에 진행됐고, 이씨가 탑승한 차는 위병소에서 떨어진 곳에서 검사받은 것으로 알려졌다.

해군 관게자는 “이씨가 가족과 함께 온 것으로 파악됐으나, 모친(임세령 대상홀딩스 부회장)과 여동생인지는 정확하지 않다”고 덧붙였다.

이씨는 이날 139기 해군 학사관 후보생으로 입영해 11주간 장교 교육 훈련을 받고 12월 1일 해군 소위로 임관할 예정이다. 소위는 위관급 장교의 세 계급 가운데 맨 아래 계급이다.

군 생활은 교육훈련 기간과 임관 후 36개월의 의무복무를 포함해 총 39개월이다. 후보생 시절에는 4인 1실 생활을 하며, 임관 후 보직과 부대는 교육 성적과 군 특기, 인력 수요에 따라 배정된다.

2000년 미국 뉴욕에서 태어난 이씨는 한국과 미국 복수 국적을 가지고 있지만 병역 의무를 다하기 위해 미국 시민권을 포기했다. 이씨는 캐나다에서 고등학교를 졸업한 뒤 프랑스 파리 정치대학(Sciences Po)에 진학했고, 최근까지 미국 컬럼비아대에서 교환학생으로 학업을 이어왔다.

이씨는 해군 장교로 입대하겠다는 뜻을 가족에게 직접 설득한 것으로 알려졌다. 이재용 회장과 가족들은 또한 결정을 지지한 것으로 전해졌다.

재계 관계자는 “대기업 오너가 자녀들의 군 입대는 단순 병역 의무 이행을 넘어 사회적 책무를 보여주는 상징적 의미가 크다”고 평가했다.

재계에서는 이미 여러 총수 2·3세들이 자발적으로 군 복무를 택한 바 있다.

최태원 SK그룹 회장의 차녀 최민정 씨는 2014년 해군사관후보생(117기)으로 입대해 3년간 복무하며 청해부대 파병과 서해 북방한계선(NLL) 근무를 수행했다.

김동관 한화그룹 부회장도 하버드대 졸업 후 2006년 공군 학사장교(117기)로 통역장교 복무를 마쳤다.

또한 코오롱그룹 4세인 이규호 부회장은 복수국적을 내려놓고 육군에 현역 입대해 레바논 유엔평화유지군 동명부대 파병을 다녀왔으며, 최신원 전 SK네트웍스 회장의 장남 최성환 SK네트웍스 사업총괄사장은 2006년 해병대 수색대에 자원입대해 병역을 마쳤다.