‘인사청문회 거짓 해명 의혹’ 강 의원 경찰 “8월 28일 1차 출석해 조사받아” “강서경찰서 관련해 8건 접수해 수사”

[헤럴드경제=안효정 기자] 인사청문회 거짓 해명 의혹을 받는 더불어민주당 강선우 의원이 지난달 말 경찰 조사를 받은 것으로 확인됐다.

유재성 경찰청장 직무대행은 15일 오전 서울 서대문구 경찰청에서 정례 기자간담회를 열고 ‘강 의원 청문회 거짓해명 의혹’ 관련 수사에 대해 “지난 8월 28일 강 의원이 서울 강서경찰서에 1차 출석해 조사를 받은 바 있다”고 밝혔다.

이어 유 직무대행은 “인사청문회 과정에서 강 의원에 제기된 의혹과 관련해 현재 경찰에 접수된 고발사건은 총 8건”이라며 “필요한 자료를 확보해 분석하는 등 절차에 따라 수사를 하고 있다”고 말했다.

시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 지난 7월 강 의원이 여가부 장관 인사청문회 과정에서 거짓 해명을 했다며 서울경찰청에 고발장을 제출했다. 이후 사건은 강서경찰서로 이첩됐다.

강 의원이 언론에 ‘갑질 의혹’을 제기한 보좌진 2명에 대한 법적 조치를 하겠다고 밝혔으나 청문회에서는 “법적 조치를 하겠다고 한 적 없다”고 답변했다는 게 서민위의 주장이다. 서민위는 또 전 보좌진의 의견을 종합해보면 강 의원이 보좌진에 대해 따돌림, 사직 유도, 퇴직 후 취업방해, 명예훼손 등을 했다고 지적했다.

현재 강서경찰서는 강 의원과 관련해 가족 관련 주민등록법 위반, 공직선거법 위반, 형법상 교사·방조 혐의, 업무방해, 위증, 직권남용 등 8건을 접수해 수사 중이다.