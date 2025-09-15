16일부터 10월 15일까지 나눔 관련 우수사례 모집

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부는 16일부터 10월 15일까지 ‘제1회 대한민국 봉사와 나눔 우수사례 공모전’을 개최한다고 15일 밝혔다.

올해 처음으로 개최되는 이번 공모전은 디지털 방식의 나눔 등 시대적 변화를 반영한 창의적인 아이디어와 공동체 의식으로 나눔을 실천한 사례를 찾아 사회 전반에 확산하기 위해 마련됐다.

개인, 단체, 기업, 지방자치단체, 공공기관 등 누구나 공모전에 참여가 가능하며, 제출된 사례는 ▷독창성 ▷확산 가능성 ▷사회적 공감 등의 심사 기준에 따라 1차 서면 심사, 2차 전문가 심사를 거쳐 총 34점을 선정할 계획이며, 최종 수상자는 11월 중 발표된다.

수상작은 시상식 외에도 영상 등 다양한 콘텐츠로 제작돼 자원봉사대상 및 착한 기부 대상 시상식 등에서 전시되며, 전국으로 배포·확산될 예정이다.

부문별 대상에게는 300만 원의 상금과 행안부장관상이 수여된다.

조영진 행안부 지방행정국장은 “올해 처음으로 마련된 제1회 대한민국 봉사·나눔 우수사례 공모전에 국민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”며 “이번 사례 공모전이 우리 사회의 숨은 나눔 실천자들의 이야기를 널리 알리고, 더 많은 국민이 공동체를 위한 봉사와 나눔의 실천에 동참하는 계기가 될 수 있기를 바란다”고 말했다.

기타 상세한 내용은 행안부 누리집에서 확인 가능하다.