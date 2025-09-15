15일 오후 정부서울청사서 취임식 생산적·소비자 중심·신뢰 금융 전환 “시장 질서 저해에 원스트라이크 아웃”

[헤럴드경제=김벼리 기자] 이억원 신임 금융위원장은 취임사를 통해 생산적 금융과 소비자 금융, 그리고 신뢰 금융으로 전환을 통해 ‘금융 대전환’을 이뤄내겠다 밝혔다.

이 위원장은 15일 오후 정부서울청사에서 열린 취임식에서 “지금 우리 경제는 과거와는 완전히 다른 새로운 국면을 마주하고 있다. 우리 경제의 지속 가능한 성장을 위해서는 경제 전반의 혁신이 시급하며 이를 선도하고 뒷받침해 나갈 금융의 역할이 그 어느 때보다 중요한 시점”이라며 이같이 말했다.

그는 “아직 우리 금융은 담보대출 위주의 손쉬운 방식에 치중하면서 부동산 쏠림과 가계부채의 누적을 초래하고, 실물경제의 흐름과 괴리돼 경제의 혁신을 제대로 지원하지 못하고 있다”며 “우리 경제의 미래를 위해서는 금융의 과감한 방향 전환이 필요하다”고 강조했다.

이를 위해 이 위원장은 ▷생산적 금융으로 전환 ▷소비자 중심 금융 전환 ▷신뢰 금융으로 전환 등 세 가지 ‘금융 대전환’ 방향을 제시했다.

그는 “우리 금융이 보다 적극적으로 위험을 감내하면서 대한민국의 미래를 견인할 생산적 영역으로 자금을 중개하도록 바꾸겠다”며 “정책자금을 AI(인공지능) 등 첨단산업, 벤처‧기술기업 등에 중점 공급해 민간 자금의 마중물 역할을 하겠다”고 말했다. 이어 “금융권 등과 함께 150조원의 국민성장펀드를 조성해 글로벌 경쟁이 치열한 첨단전략산업과 관련 생태계에 전례 없는 대규모 맞춤형 자금을 지원할 것”이라고 덧붙였다.

그 외에도 이 위원장은 금융업권별 특성에 부합한 생산적 금융의 역할을 강화하고, 디지털 융복합 발전, 글로벌 경쟁력 강화 등 금융산업 자체의 혁신과 성장도 지원하겠다고 밝혔다. 이에 더해 건전한 자본시장을 활성화하고, 주주가치 중심의 기업경영 문화를 확산시키겠다고 강조했다. 가상자산의 규율 체제를 정립해 디지털자산 산업의 건전한 생태계도 조성할 방침이다.

이어 그는 “서민·소상공인 등 취약계층이 금융을 통해 재기해 안정적인 생활로 돌아가고 다시 금융을 이용하는 선순환을 구축하겠다”며 “서민금융안정기금 신설 등을 통해 다양한 자금공급이 이뤄지고 금융부담이 완화되도록 하겠다”고 말했다.

이어 “상환에 어려움을 겪는 연체자는 과감하고 신속한 채무조정으로 경제적 복귀를 돕겠다”며 “금융회사의 내부통제가 실효성 있게 작동되도록 하고 소비자의 시각에서 금융상품 판매 과정을 꼼꼼히 점검해 보다 실질적인 사전적 보호 장치를 마련하겠다”고 덧붙였다. 아울러 사후적 구제 장치와 분쟁조정 기능을 강화하고, 보이스피싱, 불법사금융 등 금융범죄에 대해서도 신속하고 엄정하게 대처할 계획이다.

이 위원장은 ‘신뢰금융’에 대해 “가계부채, 부동산 PF(프로젝트 파이낸스), 취약한 주력산업의 사업재편 등 리스크 요인을 자세히 점검·관리해 금융시장의 안정을 확고히 하겠다”며 “대내외 금융 환경의 변화와 금융시스템 전반의 건전성과 리스크를 면밀히 모니터링하겠다”고 약속했다.

이어 “시장 질서를 저해하는 불법·불공정 행위에 대해서는 주저하지 않고 엄정하게 대응하겠다”며 “혐의가 포착되면 신속히 조사하고 위법에 대해서는 ‘원스트라이크 아웃’을 적용해 ‘불법으로 돈을 벌 수 없다’는 원칙을 확립하겠다”고 강조했다.