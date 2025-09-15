[헤럴드경제=김성훈 기자] 양손에 흉기를 들고 부산 시내 중심가를 돌아다니던 20대 남성과 이를 촬영한 남성이 경찰에 붙잡혔다.

부산 부산진경찰서는 공공장소 흉기 소지 혐의로 20대 A 씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 15일 밝혔다.

A 씨는 지난 9일 오후 6시 20분께 부산 부산진구 서면 유흥가에서 흉기를 들고 돌아다닌 혐의를 받고 있다.

한 시민이 ‘한 남자가 양손에 칼을 들고 시민 사이를 활보하고, 다른 남자가 이를 촬영하고 있다’고 신고했다.

당시 현장 인근 한 식당에서 저녁을 먹던 부산경찰청 기동순찰대가 신고 무전을 듣고 곧바로 주변을 수색하다가 인상착의가 비슷한 A 씨 등 남성 2명을 발견해 불심검문을 실시했다.

A 씨의 옷 주머니에서는 흉기 1개가 발견됐다. 경찰은 또 A 씨로부터 ‘인근 화장실에 다른 흉기 1개를 버렸다’는 진술을 확보하고, 해당 화잘실에서 흉기 1개를 추가로 발견했다. 칼 손잡이에는 청테이프가 감겨 있었다.

A 씨는 경찰에 ‘장난삼아 그랬다’고 진술했다.

경찰은 정확한 범행 동기를 조사하는 한편, A 씨가 흉기 든 모습을 촬영하던 일행 B 씨의 공모 여부도 조사 중이다.