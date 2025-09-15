[헤럴드경제=한지숙 기자] 새 교황 레오 14세가 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 최대 1조달러(10394조원)에 육박하는 성과 보상안을 언급하며, 임원들에게 직원들보다 훨씬 높은 급여를 제공하는 기업의 보상 체계를 비판했다고 로이터통신 등이 14일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 레오 14세는 카톨릭 매체 크룩스가 이날 공개한 첫 언론 인터뷰에서 “60년전 CEO들은 노동자들이 받는 것 보다 4∼6배 더 받았던 것 같은데, 지금은 600배”라고 말했다.

이어 “어제 일론 머스크가 세계 최초로 1조 달러 부자가 될 거라는 기사가 있었다. 이게 무슨 의미인가? 이게 무엇에 관한 기사인가? 이게 가치가 있는 유일한 것이라면 우리는 큰 문제에 직면한 것”이라고 부의 축적을 추종하는 여론에 우려의 목소리를 냈다.

미국 언론들은 지난 5일 테슬라 이사회가 머스크에 대한 성과 보상으로 테슬라 전체 보통주의 12%에 해당하는 4억2374만3904주를 2035년까지 12단계에 걸쳐 지급하는 안을 만들었다고 보도했다. 테슬라 시가총액치 목표 등 조건을 모두 갖췄을 때 보상안의 가치는 최대 9750억달러(약 1359조원)에 달한다.

교황은 인간의 삶과 가족, 사회의 가치 등을 언급하며 “이런 가치에 대한 감각을 잃어버린다면 이제 무엇이 중요하겠는가”라고 한탄했다.

최초의 미국인 출신 교황으로 지난 5월 선출된 레오 14세 교황은 우크라이나 전쟁 등 지구촌 분쟁과 관련해 “유엔이 많은 문제를 다루는 곳이 되어야하는데, 안타깝게도 최소한 현 시점에서 유엔은 다자간 문제에 있어 사람들을 끌어모으는 능력을 상실했다고 널리 인식되는 것 같다”라고 말했다.

교황청의 역할에 대해선 “교황청이 평화를 옹호하는 목소리와 중재자로서 역할을 구분하고 싶다. 두 가지는 몹시 다르고 후자는 전자만큼 현실적이지 않다”고 했다.

그는 “전쟁이 시작된 이래 교황청은 아무리 어렵더라도 어느 한쪽 편이 아닌 진정한 중립적 입장을 유지하려고 노력해 왔다”며 “희망을 절대로 포기해서는 안 된다고 굳게 믿는다. 나는 인간 본성에 큰 기대를 걸고 있다”고 말했다.

인터뷰 전문은 오는 18일 페루 펭귄 출판사에서 스페인어로 먼저 출간되는 전기 ‘레오 14세: 세계의 시민, 21세기의 선교사’에 수록된다고 크룩스는 전했다.