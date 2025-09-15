오해영·고남경 부부 후원 추진 대전 본원·서울캠퍼스 등 식재 “다양성 어우러진 국제 캠퍼스로”

KAIST는 15일 대전 본관에서 무궁화 1000주를 심는 기념식을 열고 대한민국을 대표하는 과학기술대학으로서의 사명과 도전 정신을 무궁화길에 새겼다고 밝혔다.

이번 사업은 기부자 오해영·고남경 씨 부부의 후원으로 추진됐으며, 기념식에는 이광형 총장을 비롯한 KAIST 주요 보직자와 기부자가 함께했다.

KAIST 캠퍼스는 이미 봄이면 벚꽃길이 장관을 이루고, 오리와 거위가 어우러진 친근한 풍경으로 잘 알려져 있다. 여기에 여름철을 수놓을 무궁화길이 새롭게 더해지면서, 사계절 내내 자연의 아름다움과 학문의 열기가 함께하는 캠퍼스로 거듭나게 됐다.

이번 식재로 대전 본원에 약 700주, 서울·문지 캠퍼스에 약 300주가 심어질 계획이며, 무궁화는 벚꽃과 함께 캠퍼스의 대표 명소로 자리 잡을 전망이다. 학생·교직원·방문객은 꽃길을 걸으며 휴식과 영감, 도전의 메시지를 함께 느낄 수 있을 것이다.

KAIST는 1971년 과학기술을 통한 경제 발전이라는 국가적 목표를 실현하기 위해 설립된 대한민국 최초의 이공계 특수대학이다. 반세기 동안 세계적 과학기술 인재 양성과 혁신 연구를 통해 대한민국의 눈부신 산업화와 첨단기술 발전을 이끌어왔으며, 이제는 대한민국이 인공지능 3강으로 도약하는 데 핵심 추진력이 되고 있다. 이러한 여정의 중심에는 늘 KAIST의 도전과 성취가 있었다는 평가를 받고 있다.

이러한 역사와 사명을 고려할 때, 나라꽃 무궁화를 캠퍼스에 심는 일은 단순한 식재가 아니라 대한민국 과학기술 발전을 상징하는 길을 조성하는 의미를 지닌다. 무궁화의 끊임없는 생명력과 도전 정신은 곧 KAIST의 정신과 맞닿아 있다.

현재 KAIST에는 108개국에서 온 1580여 명의 학생과 연구자가 함께 학문을 탐구하고 있다. 최근 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 전 세계의 관심을 모으며 한국 문화의 새로운 얼굴을 보여주었듯, 무궁화길 또한 해외 구성원들에게 한국의 정서를 직접 체감할 수 있는 공간이자 KAIST의 개방성과 다양성 그리고 혁신 정신을 상징하는 장소가 될 것이다.

오해영·고남경 씨 부부는 KAIST와 직접적인 인연은 없지만, 과학기술 발전의 중요성에 공감해 2022년부터 매월 정기 기부를 이어오고 있는 후원자다. 행사에 참석한 오해영씨는 “나라꽃 무궁화 식재라는 뜻깊은 행사에 함께할 수 있어 기쁘다”며 “KAIST가 무궁화처럼 꿋꿋하고 끊임없이 피어나는 대학으로 성장하기를 바란다”고 소감을 밝혔다.

이광형 총장은 “무궁화는 대한민국을 대표하는 꽃이자 KAIST 정신의 상징”이라며 “기부자의 숭고한 뜻을 이어받아 KAIST는 세상을 변화시키는 도전의 과학기술 산실로 더욱 성장하겠다”고 말했다. 구본혁 기자