협동로봇 기반 자동화 솔루션 협력 EMO2025서 신제품 2종 첫 공개

공작기계 전문기업 위아공작기계는 스마트 자동화 시장 공략을 위해 협동로봇 전문기업 한화로보틱스와 ‘협동로봇을 활용한 공작기계 자동화 솔루션 분야 전략적 협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 MOU는 11일 양사 대표가 참석한 가운데 체결됐으며, 공작기계와 협동로봇 기술의 융합을 통해지속가능한 제조 경쟁력 강화와 자동화 솔루션 고도화를 목표로 두고 있다.

위아공작기계는 과거 현대차그룹 생산라인 자동화 구성 경험을 바탕으로 글로벌 최고 수준의 자동화 역량을 구축해왔다. 아울러 최근 빠르게 확산되는협동로봇 기반 기술을 접목해, 경제적이면서도 실용적인 자동화 시스템 개발에 박차를 가하고 있다.

양사는 22일 독일 하노버에서 열리는 ‘EMO2025’ 전시회를 통해 공동 개발한협동로봇 자동화 솔루션 2종을 세계 시장에 첫 공개할 예정이다.

양사는 특히머신텐딩 분야에서 연평균 10% 이상의 성장이 예상되는 만큼 이번 협력이 스마트팩토리 전환을 주도하는 전략적 전환점이 될 것으로 기대하고 있다. 서재근 기자