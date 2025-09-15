[헤럴드경제=고승희 기자] 방시혁 하이브 의장이 사기적 부정거래 의혹과 관련 피의자 신분으로 경찰에 출석했다.

방시혁 하이브 의장은 15일 오전 9시 55분경 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에 출석했다. 방 의장이 수사기관에 출석해 조사를 받는 것은 이번이 처음이다.

방 의장은 취재진 앞에서 “제 일로 인해 심려를 끼쳐드려 송구하다. 조사에 성실히 임하겠다”고 짧게 답했다.

방 의장은 하이브 상장 전인 2019년 벤처캐피털 등 기존 하이브 투자자들에게 IPO 계획이 없다고 속인 뒤 하이브 사외이사 출신 측근들이 있는 사모펀드가 설립한 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔도록 한 혐의(자본시장법상 사기적 부정거래)를 받는다. 금융당국은 방 의장 말을 믿고 투자자들이 보유지분을 팔았지만, 하이브가 이 시기 IPO 사전 절차를 밟고 있었다고 보고 있다.

당시 그는 지분 매각 차익의 30%를 넘겨받기로 사모펀드와 계약했고, 이후 하이브 지분 매각 후 1900억원 상당의 이익금을 정산받았다.

경찰은 이러한 행위가 자본시장법상 부정거래에 해당한다고 판단, 수사를 진행하고 있다. 앞서 6월 30일 서울 영등포구 한국거래소를 압수수색해 하이브의 주식 거래 및 상장심사와 관련된 자료를 확보했고, 7월 24일엔 용산구 하이브 사옥을 압수수색했다. 검찰의 수사 지휘를 받는 금융감독원 특별사법경찰관도 이 의혹을 별도로 들여다보고 있다.

방 의장은 지난달 6일 사내 구성원에게 보낸 이메일에서 “제 개인적인 문제가 여러분에게 걸림돌이 되지 않도록 모든 상황을 설명하고 해결하는 데 최선을 다하겠다”고 입장을 밝혔다. 방 의장 측은 기존 투자자들 역시 큰 수익을 얻고서 지분을 매도, 자신이 얻은 수익도 풋옵션(주식매수청구권) 리스크를 감내하고 받은 반대급부라는 입장이다.