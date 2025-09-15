만 13세~18세 대상 1년 만기 정기적금 상품 월 최대 20만원 납입

[헤럴드경제=정호원 기자] 새마을금고중앙회는 추석을 맞아 청소년들의 올바른 금융 습관을 심어주기 위해 ‘MG한가위적금’을 출시했다고 15일 밝혔다.

MG한가위적금은 5만 계좌를 한도로 출시된 1년 만기 정기적금 상품이다. 15일부터 17일까지 3일간 한정 판매된다. 예금 판매일 기준 만 13세부터 18세까지 중·고등학생이라면 누구나 가입 가능하다. 월 최대 20만원까지 납입할 수 있으며, 금고별 정기적금(1년) 기본이율에 최대 연 6%의 우대이율을 제공한다.

새마을금고 관계자는 “청소년들이 합리적인 저축 습관을 형성할 수 있도록 특별히 마련한 상품”이라며 “앞으로도 다양한 금융상품을 통해 미래 세대를 지원해 나가겠다”고 말했다.

한편 새마을금고는 지난 5월에도 어린이들을 위한 상품인 “MG꿈나무적금”을 출시해 총 5만5000좌가 판매된 바 있다. 이번 상품은 청소년층까지 저변을 확대해 미래세대를 위한 맞춤형 금융상품 체계구축 기반을 마련하고, 금융교육과 저축 습관 형성을 통해 금융자립 조성에 기여하는 취지로 마련됐다.

상품에 대한 자세한 내용은 새마을금고 홈페이지, 새마을금고 영업점 및 MG더뱅킹 앱을 통해 확인 가능하다.