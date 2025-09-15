수서1단지, 용적률 500%·준주거지역 전환 가능성에 기대↑ 민간단지 삼익·신동아도 동반 주목, 연일 신고가 경신 “강남 끝자락 교통 요충지, 가성비 서민 주거 단지로”

[헤럴드경제=정주원 기자] “수서택지지구 전체가 개발 호재로 움직이고 있어요. 이번 발표로 이 일대는 강남권에서도 가장 뛰어난 사업성을 가지면서도 가성비를 갖춘 단지가 될 것으로 예상됩니다” (수서 A 공인중개사무소 관계자)

정부가 노후 공공임대주택 2만3000가구를 재건축해 공공임대와 분양이 혼합된 단지로 공급하겠다고 발표하면서 강남권 핵심 입지인 수서 지역은 집값 상승에 대한 기대감으로 들썩이고 있다. 11일 찾은 수서 일대 부동산 중개업소에는 문의 전화가 이어졌고, 집주인들은 벌써 기존에 내놓았던 물건의 호가를 1억원가량 올리겠다는 얘기를 꺼내고 있었다.

이번 대책에 따라 33년 이상 된 ‘수서 주공1단지(2562가구)’ 아파트와 ‘수서 6단지(1512가구)’ 아파트 등 노후 영구임대아파트는 철거 후 임대·공공분양·일반분양이 혼합된 총 3899가구의 대규모 단지로 다시 지어진다.

특히 ‘수서 1단지’ 아파트는 임대 2214호와 분양 720호가 한 필지에 묶여 있어 용적률을 최대 500%까지 높일 수 있고 준주거지역으로 상향돼 초고층 재건축이 가능해진다. 해당단지는 지구단위계획 고시를 앞두고 분양·임대 아파트 분리 개발이 추진된 바 있어, 재건축에 더욱 탄력이 붙을 전망이다.

이미 이곳은 수서택지개발지구에서 가장 뛰어난 재건축 사업성을 확보한 단지로 꼽힌다. 업계에서는 “정부가 알아서 용적률 500% 종상향을 시켜주는 상황이니, 수서가 초대박 재건축 지역이 될 수 있다”는 말까지 나온다.

수서 B 공인중개사무소 관계자는 “현재 59㎡(이하 전용면적)가 16억원대에 나오는데, 대치·까치·신동아 같은 단지와 비교하면 가성비가 괜찮다는 평이 많다”며 “재건축 기대감이 호가에 빠르게 반영되고 있다”고 설명했다.

인근에 있는 ‘수서 삼익’ ‘신동아’와 같은 인근 민간 아파트도 덩달아 주목받고 있다. 신동아는 정밀안전진단을 통과했고, 삼익아파트는 주민들의 재건축 동의율이 높아 재건축 기대감이 큰 곳으로 꼽힌다. 실거래가에도 이런 분위기는 그대로 반영되고 있다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 신동아 아파트 39㎡는 지난달 22일 15억5000만원에 신고가를 경신했고, 삼익아파트 60㎡도 같은 달 9일 20억7000만원에 최고액을 갈아치웠다.

수서 C 공인중개사무소 관계자는 “삼익과 신동아는 가구 수랑 단지 규모가 거대하지 않은 중소형 단지에 가깝기 때문에 주민들이 합심해서 재건축을 하자는 의지와 속도가 빠른 편”이라며 “초역세권인 데다 종상향까지 예정돼 있어 호재가 많다”고 평가했다. 그러면서 “주변 임대 단지가 새롭게 바뀌면 민간 단지에도 긍정적인 영향을 줄 것이라는 긍정적인 여론이 이들 단지 중심으로 퍼지는 중”이라고 했다.

정부는 이번 재건축을 통해 기존 58㎡ 수준의 평균 주거 면적을 67.7㎡로 넓히고, 입주 대상 소득 기준도 완화해 청년·신혼부부 등 중산층까지 포괄할 수 있도록 할 방침이다. 장기 거주가 가능한 통합 공공임대주택을 중심으로 공급 체계를 바꾸고, 도서관·체육시설 등 주민 편의시설도 함께 조성해 주거환경이 크게 개선될 전망이다.

입지와 교통 호재 역시 수서의 매력을 키우고 있다. 수서역은 ▷수서고속철도(SRT) ▷수도권광역급행철도(GTX)-A ▷위례신사선이 지나가는 강남권 관문이자 서울 동남권 교통 허브로, 입지 경쟁력이 높아 분양 가능성도 높게 평가받는다. 한국토지주택공사(LH)가 직접 시행하는 만큼 민간사업보다 안정적이고 빠르게 추진될 수 있다는 점도 강점으로 꼽힌다.

다만 현실성에 대한 우려도 존재한다. 아직 계획 단계에 불과해 세입자의 계약 만료 시기 조율과 대규모 이주 수요 발생에 따른 구체적인 사업 추진이 현실화하기까지는 시일이 소요된다. 인근 아파트보다 재건축 과정이 빠를 것이라는 보장이 없는 상황이다.

박합수 건국대 부동산대학원 겸임교수는 “수서 재건축은 강남권 수요 분산과 청년·신혼부부를 위한 공공분양 확대라는 점에서 의미가 크다”며 “다만 제도적 보완과 이주 대책을 함께 마련하지 않으면 속도 면에서 현실적 어려움이 뒤따를 수 있다”고 지적했다.