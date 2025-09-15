1800명, 해안·산악구간 11.2㎞ “참가자 늘어 전국대회로 성장”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산광역시 동구가 주최한 제4회 울산 동구 염포산 전국 마라톤대회가 14일 전국 마라톤 동호인과 주민 등 1800여 명이 참가한 가운데 동해안을 따라 성황리에 진행됐다.

이날 참가자들은 오전 9시 울산시 동구 서부동 서부구장 밑 도로의 출발선에서 일제히 출발해 선선한 가을날씨 속에 해안도로구간과 산악구간으로 이어진 코스를 즐겼다. 김종훈 동구청장과 구의원들도 참가자들과 함께 스타트라인에 섰다.

대회 코스는 서부구장과 울산과학대를 잇는 5.2㎞ 도로구간과 해발 206m의 염포산 일원 6㎞ 산악구간 등 총 11.2㎞. 염포산 일원의 산악구간은 나지막한 경사와 울창한 숲길이 어우러져 초보자들도 부담 없이 달릴 수 있었다.

참가자들은 학생부, 여성부, 청년부, 장년부 등 4개 부문에서 2시간 30분 동안 달렸으며, 각 부문별로 10위까지 입상의 기쁨을 누렸다.

울산 동구청 관계자는 “마라톤 동호인들의 관심 속에 올해는 전년 대회 때보다 300여 명이 더 많이 참가해 성황이었다”며 “염포산과 동해안을 즐기면서 체력을 확인하는 국내 대표적인 마라톤대회로 가꾸어가겠다”고 말했다.