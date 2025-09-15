통합 매입으로 가격 갱쟁력 강화

[헤럴드경제=정석준 기자] 명절 선물로 주류 세트의 인기가 높아지고 있다고 이마트가 15일 밝혔다.

양주 세트는 이마트 예약이 시작된 지난달 18일부터 이달 10일까지 작년 대비 26.6% 늘었다. 위스키 세트 매출 호조는 최근 위스키 소비가 정체 중인 것과 대비된다. 관세청 통계에 따르면 지난해 위스키 수입량은 10.3% 감소했고 올해는 7월까지 9.4% 줄었다.

이마트는 통합 매입을 통한 물량 대량 확보로 가격 경쟁력을 강화하고, 단독 상품 개발 등 선물 세트 차별화를 지속했다고 설명했다. 조니워커 블루(750㎖)의 경우 통합 매입을 통해 1만2000병을 저렴하게 확보해 시세 대비 10% 저렴한 26만9800원에 내놨다.

또 이마트는 단독 상품으로 ‘글렌알라키 12년’(700㎖)과 ‘노마드 리저브 10년’(700㎖)을 9만원대 후반에 선보였다. 트레이더스에서는 ‘듀어스 더블더블 21년’(500㎖·14만9800원), ‘글렌파클라스 15년’(700㎖·12만9800원) 등을 판매했다.

와인은 화이트·스파클링 와인 구색을 강화했다. 올해 8월까지 이마트에서 화이트와인과 스파클링 와인 매출이 작년 동기 대비 각각 24.8%, 8.3% 증가할 만큼 선호도가 높아졌기 때문이다.

‘빼르 기요 브륏+페데리코 까바 브륏’ 세트와 ‘꼬든 네그로 브뤼+카날스&누비올라 브뤼’ 세트를 예약하면 40% 할인해 각각 1만9800원과 3만9600원에 판매한다. 두 병 세트로 구성한 50% 할인 상품 물량은 지난해 대비 10% 늘렸다.

올해 추석을 앞두고 와인 세트 예약 매출은 작년 동기 대비 43.9% 증가했다.

고아라 이마트 주류 바이어는 “선물로 와인이나 양주를 찾는 소비자가 늘고 있다”면서 “명절 선물 시장 내 중요도가 높아지는 만큼 높은 가격 경쟁력과 차별화된 상품을 확보하기 위해 노력하고 있다”고 말했다.