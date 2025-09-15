‘엑스붐 버즈’ 플러스·라이트 플러스 19만9000원 고해상도 사운드∙연결성∙위생 강화 라이트 9만9000원 필수 기능만 담아 가격 부담 줄여

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 무선이어폰 신제품 ‘엑스붐 버즈 플러스(xboom Buds Plus)’와 ‘엑스붐 버즈 라이트(xboom Buds Lite)’를 출시한다고 15일 밝혔다.

올 1월 10만원대 가격에 프리미엄 성능을 갖춘 엑스붐 버즈를 선보인 LG전자는 이번 신제품 출시로 총 3종의 라인업을 완성했다. 프리미엄 제품을 원하는 고객부터 핵심 기능만 즐기려는 고객까지 다양한 수요를 충족시킬 것으로 보고 있다.

엑스붐 버즈 플러스의 출하가는 19만9000원으로, 기존 엑스붐 버즈의 가성비는 유지하면서 프리미엄 사운드·연결성·위생을 한층 강화했다. 엑스붐 버즈 라이트는 9만9000원에 엑스붐 고유의 사운드와 편리함을 즐길 수 있는 제품이다.

엑스붐 버즈 플러스는 사용자의 귀 모양과 착용 상태 등에 맞춰 자동으로 음질을 최적화하는 ‘적응형 이퀄라이저’를 탑재했다. 선명한 고해상도 사운드와 풍부한 저음을 구현하며 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 기능으로 외부 소음을 더욱 효과적으로 줄인다.

충전 케이스에는 ‘플러그 앤 와이어리스’ 기능을 탑재했다. 충전 케이스와 항공기 좌석 AUX 단자를 케이블로 연결한 뒤 LG 엑스붐 버즈 앱에서 플러그 앤 와이어리스 기능을 활성화하면 항공기 좌석 모니터에서 나오는 소리를 엑스붐 버즈 플러스로 들을 수 있다.

UV 나노 살균 기능이 적용돼 이어젤 표면에 존재할 수 있는 특정 유해세균을 99.9% 제거한다. 무선 충전 기능과 최대 30시간의 장시간 배터리 성능 등으로 편리한 사용 환경을 제공한다.

엑스붐 버즈 라이트는 실내 환경에 적합한 마일드 ANC를 지원하며 4가지 프리셋 이퀄라이저(표준·베이스 부스트·보이스 인핸스·몰입형)와 2가지 커스텀 이퀄라이저를 지원해 사운드 튜닝도 가능하다.

스마트폰, 노트북, TV 등 다양한 기기와 동시에 연결할 수 있는 멀티포인트 기능과 최대 35시간의 배터리 성능, IPX4 등급의 생활방수 기능으로 일상에서 편리하게 사용할 수 있다. 인체공학적 디자인과 이어 후크로 장시간 착용 시에도 안정적인 착용감을 제공한다.

이정석 LG전자 오디오사업담당 전무는 “프리미엄 사운드와 실용적 기능을 모두 담은 엑스붐 버즈 시리즈를 통해 고객이 언제 어디서나 최고의 오디오 경험을 누릴 수 있는 지속적인 혁신을 선보일 것”이라고 말했다.