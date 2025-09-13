국회 법제사법위원장인 더불어민주당 추미애 의원이 13일, 3대 특검법 여야 합의 파기 사태와 관련해 김병기 원내대표를 향해 “지나친 성과 욕심에 점검해야 할 것을 놓친 것으로 보여 안타깝다”고 밝혔다.

추 의원은 자신의 페이스북을 통해 “원내대표단이 마감 시한을 설정하고 서둘렀던 것 같다”며, “정무적 판단으로 본질을 놓치는 지난 정권의 실수를 반복해선 안 된다”고 지적했다. 특히 특검법은 “교환 대상이 아닌 본질적 사안”이라며, 당 차원의 신중한 판단이 필요했다고 강조했다.

그는 여야 합의 당시 김 원내대표와 통화했지만, 합의 진행 상황조차 몰랐다고 밝히며 “금시초문이라 답했고, 이후 보좌관을 통해 속보를 접했다”고 설명했다. 이어 “책임 회피라는 비판은 가장 듣기 싫은 말”이라며, 정치 인생 동안 그런 지적을 피하기 위해 노력해왔다고 덧붙였다.

추 의원은 “누구나 실수할 수 있고, 실수를 마주하는 것도 용기”라며 “이번 일이 당에 반면교사가 되길 바란다”고 말했다.

앞서 김병기 원내대표는 10일 국민의힘 송언석 원내대표와 특검 수사 기간 연장 없이 인력 증원을 최소화하는 수정안에 합의했지만, 당내 강경파의 반발로 합의는 무산됐다. 이후 민주당은 수사 기간 연장과 인력 확대를 포함한 최종 수정안을 본회의에서 통과시켰다.

이 과정에서 김 원내대표의 책임론이 제기되자 그는 “지도부와 사전 협의했다”고 반박하며, 정청래 대표에게 공개 사과를 요구했다. 정 대표는 의원총회에서 “내 부덕의 소치”라며 유감을 표명했고, 이후 두 사람은 “전우이자 동지”라며 갈등을 봉합했다.

김 원내대표는 페이스북을 통해 “심려 끼쳐 드려 죄송하다”며 “이재명 정부의 성공을 위해 분골쇄신하겠다”고 밝혔다.