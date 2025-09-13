[헤럴드경제=함영훈 기자] “우리는 스페이스 니들, 케리공원을 만나러 시애틀로 갑니다.”

알래스카 에어 그룹의 자회사 하와이안항공은 13일 오후 8시35분 인천발 시애틀행 HA872편 첫 비행을 시작한다.

하와이안항공(한국지사장 유수진)은 이날 7시 인천국제공항 1터미널 23번 게이트에서 취항식을 시작했다.

취항에 앞서 항공사는 승객들에게 쿠키와 파우치 등을 선물했고, 승무원들을 취항을 기념하는 대형 백보드를 배경으로 승객과 일일이 기념촬영을 했다.

하와이안항공은 오는 17일까지 하와이안항공 공식 홈페이지 및 주요 여행사 채널을 통해 특가 프로모션을 벌인다. 인천-시애틀 및 북미 주요 5개 도시(포틀랜드, 샌프란시스코, 샌디에이고, 로스앤젤레스, 라스베이거스) 연결 노선의 이코노미 클래스 왕복 항공권에 한해 적용된다.

이를 통해 9월 13일부터 12월 15일 사이 출발하는 인천-시애틀은 물론, 북미 주요 도시 연결 노선의 왕복 이코노미 클래스 항공권을 40만 원대에 만나볼 수 있다. 유류할증료 및 세금이 포함된 가격이며 총 금액은 발권 시 환율에 따라 변동될 수 있다.

예약 가능 일정 및 가격 등 프로모션 관련 보다 자세한 내용은 하와이안항공 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

유수진 하와이안항공 한국 지사장은 “새로운 여행지를 개척해 우리 국민에게 선물하는 일은 늘 보람차며, 부담없이 시애틀을 즐길수 있도록 특별 프로모션을 마련했다”면서 “허브 공항이 위치한 시애틀을 비롯해 포틀랜드, 샌프란시스코, 샌디에이고, 로스앤젤레스, 라스베이거스 등 다양한 매력을 가진 미 서부 도시들을 하와이안항공과 함께 경험해 보시기 바란다”고 말했다.

승객들은 ‘시애틀의 잠못드는 밤’을 얘기하며 설레는 마음을 감추지 못했다.