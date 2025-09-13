양자 협정 땐 ‘35% 부품 제한’ 면제…수출 기대감↑ 유럽 내 생산시설·2국 이상 팀 구성 등 조건은 변수

[헤럴드경제=박성준 기자] 한국 정부가 1500억유로(약 245조원) 규모의 유럽연합(EU) 무기 공동구매 프로그램 ‘세이프’(SAFE·Security Action For Europe)에 공식 참여 의향서를 제출한 것으로 확인됐다.

13일 EU 집행위와 외교부에 따르면 한국은 최근 세이프 참여 희망을 담은 공식 의향서를 제출하고, EU와의 양자 협정을 협의할 예정이라고 밝혔다. 외교부는 한국 방산기업의 유럽 시장 진출 확대와 한-EU 방산 협력 강화를 위해 EU SAFE 프로그램 참여 의향서를 제출하고 협정 체결을 협의할 예정이라고 설명했다.

의향서 제출은 참여 의사를 공식적으로 표명하는 1단계 절차이며, 실제 참여 여부와 조건은 추후 협의 결과에 따라 확정될 것으로 보인다.

세이프는 EU 회원국들의 재무장을 위한 무기 공동구매에 저금리 대출을 제공하는 프로그램으로, 내년 초부터 시행된다. 현재 제3국의 무기·부품이 전체 구매의 35%를 초과하지 못하도록 제한하고 있으나, 한국과 같이 안보·방위 파트너십을 체결한 국가는 양자 협정 체결 시 해당 제한이 면제된다. 만약 EU 회원국들의 공동구매가 이뤄지면 한국 방산업체들로 수혜 가능성이 커질 수 있다.

다만 협정 체결에는 까다로운 조건이 붙는다. 참여국 방산업체가 ▷유럽 내 생산시설 보유 ▷재정 기여 ▷EU 회원국 또는 우크라이나 등과 2개국 이상 팀 구성 등이 필요하다. 이런 구조 속에서 이미 대규모 방산 계약을 체결한 폴란드, 루마니아 등과의 협력 가능성이 제기된다. 폴란드는 약 71조원 규모의 세이프 대출금을 배정받은 상태다.

한국 외에는 영국, 캐나다, 튀르키예도 의향서를 제출한 상태다. 다만 튀르키예는 EU 회원국들과의 외교 갈등으로 인해 실제 협정 체결 가능성이 작다는 분석도 나온다. SAFE 참여 여부가 최종 확정되면, 한국 방산업체들은 유럽 대형 무기 입찰에 보다 유리한 조건으로 참여할 수 있을 것으로 전망된다.