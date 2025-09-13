[헤럴드경제=최원혁 기자] 부산의 한 건물에서 엘리베이터가 오작동으로 수직 상승하는 위험천만한 사고가 발생했다.

최근 JTBC ‘사건반장’에 따르면 승강기 업계 종사자 A씨는 지난 4일 부산 소재 건물 엘리베이터 사고 당시 CCTV 영상을 공개하며 엘리베이터 안전 관리 실태에 대해 문제를 제기했다.

영상을 보면 한 여성이 엘리베이터 탑승한 뒤 문이 채 닫히기 전에 엘리베이터가 올라가기 시작했다. 이상함을 느낀 여성은 다급하게 버튼을 눌렀으나 아무 작동도 하지 않았다.

그러다 갑자기 ‘쾅’ 소리와 함께 엘리베이터가 건물 최상층 벽에 충돌했다. 그 충격으로 여성은 약 1m가량 공중으로 솟아올랐고 엘리베이터 철제 천장이 분리돼 여성 머리 위로 떨어졌다. 그대로 주저앉은 여성은 고통스러워했다.

A씨에 따르면 사고가 발생한 엘리베이터는 1990년대 초반에 설치된 것이다. 30년 넘게 지나 전면 교체가 필요한 상태인데도 업체 측은 법적으로 요구하는 안전 부품만 보완하고 교체해 운행해 왔다고 한다.

A씨는 “당시 설치된 안전장치가 전혀 작동되지 않았다”며 “매달 업체에서 실시하는 의무 점검을 소홀히 해서 발생한 사고로 보인다”고 지적했다.