[헤럴드경제=김병진 기자]대구·경북지역 4년제 대학의 2025년도 수시모집 경쟁률이 지난해보다 상승한 것으로 나타났다.

13일 경북대에 따르면 전날 수시모집 입학원서를 접수한 결과 4510명 모집에 6만303명이 지원해 평균 13.37대 1의 경쟁률을 보였다.

지난해 경쟁률 11.78대 1(4529명 모집에 5만3352명 지원)에 비해 크게 상승했다.

최고 경쟁률을 기록한 모집 단위는 논술(AAT) 전형 약학과로 3명 모집에 516명이 지원해 172대 1의 경쟁률을 기록했다.

AAT전형 수의예과는 6명 모집에 774명이 지원해 129대 1의 경쟁률을 나타냈다.

영남대는 올해 3857명 모집(정원내)에 2만5293명이 지원해 평균 6.56대 1의 경쟁률을 보였다. 지난해는 6.2대 1의 경쟁률을 보였다.

일반학생전형 의예과가 8명 모집에 270명이 지원해 33.75대 1의 경쟁률을 기록했다.

의학과는 지역인재전형에서도 23.3대 1, 농어촌학생전형 18대 1, 지역인재전형 17.29대 1, 지역기회균형전형 17대 1, 의학창의인재전형 14.63대 1 등을 기록했다.

지난해 6.53대 1의 경쟁률을 기록했던 계명대는 4110명 모집에 3만330명이 지원해 7.38대 1의 경쟁률을 보였다. 비수도권 사립대 가운데 수시원서 지원자 3만명을 넘어섰다.

학생부교과(일반전형) 의예과가 30.6대 1, 약학부 23.0대 1을 기록하는 등 높은 경쟁률을 보였다. 학생부교과(면접전형) 약학부 경쟁률도 25.8대 1을 기록했다.

대구대는 3723명(정원 내 기준) 모집에 2만659명이 지원해 5.55대 1의 경쟁률을 보였다. 대구대 지난해 경쟁률은 5대 1이다.

간호학과가 8명 모집에 210명이 지원해 26.2대1을 기록했으며 물리치료학과는 6명 모집에 134명이 지원해 22.3대1를 기록해 간호보건계열 학과의 강세가 두드러졌다.

경쟁률 상위 학과로는 간호학과, 물리치료학과, 웹툰애니메이션학부, 미디어커뮤니케이션학부, 응급구조학과, 역사교육과, 경찰학부(경찰행정학전공) 등이다.

대구가톨릭대는 2026학년도 수시모집 원서접수를 마감한 결과 2345명 모집(정원 내)에 총 1만5693명이 지원해 지난해보다 대폭 상승한 6.7대 1의 평균 경쟁률을 기록했다.

학생부교과 교과전형에서 약학부 35.00대 1, 체육교육과 21.00대 1의 높은 경쟁률을 각각 기록했다.

또 물리치료학과 19.20대 1, 역사교육과 17.63대 1, 간호학과 16.50대 1, 의예과 14.50대 1, 유아교육과 14.50대 1의 경쟁률을 각각 나타냈다.

대구한의대는 모집인원 985명에 지원인원 7289명이 모여 평균 경쟁률 7.40대1로 마감했다.

한의예과(인문) 학생부교과 일반전형 7명 모집에 243명이 지원해 34.71대 1, 한의예과(자연) 학생부종합 일반전형 10명 모집에 314명이 지원해 31.40대 1의 경쟁률을 보였다.

간호학과는 학생부교과 면접전형 19명 모집에 265명이 지원해 13.95대 1의 경쟁률을 기록했다.

경일대는 2026학년도 수시모집 원서접수 결과 1191명 모집에 8412명이 지원해 평균 7.06대 1의 경쟁률을 보였다.

이번 수시모집에서는 기계전기공학부 일반전형이 10.8대 1의 경쟁률을 보여 공대 기피 현상 속에서도 약진이 두드러졌다.

동국대 WISE캠퍼스는 1642명 모집에 8014명이 지원해 4.88대 1의 경쟁률을 기록했다.

올해 가장 높은 경쟁률을 나타낸 것은 한의예과 참사람 전형으로 7명 모집에 161명이 지원해 23.00대 1을 기록했다.

의예과 참사람 전형으로 3명 모집에 65명이 지원하여 21.67대 1, 한의예과 지역인재(교과) 전형이 20.36대 1, 의예과 지역인재(경북-교과)전형이 19.38대 1의 경쟁률을 기록했다

도달현 계명대 입학처장은 “수시모집 인원 비율의 확대에도 불구하고 지역대학들의 경쟁률은 다소 상승한 것으로 보인다”며 ”이는 전년 대비 재학생 수와 N수생 지원자 수의 소폭 증가와 의예과·약학과 등 의약학계열 쏠림 현상이 주요 원인으로 분석된다“고 말했다.