[헤럴드경제=김보영 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 측근이자 우익 성향 단체 ‘터닝포인트 USA’ 창립자인 찰리 커크를 암살한 용의자가 22세 청년으로 확인됐다.

12일(현지시간) AP통신은 미 연방 사법당국 관계자를 인용해 구금된 용의자는 유타주 출신의 22세 청년인 타일러 로빈슨이라고 보도했다.

스펜서 콕스 유타 주지사는 이날 기자회견에서 지금까지 확보된 증거를 토대로 “타일러 로빈슨이 단독으로 범행을 저지른 것으로 보인다”고 밝혔다. 다만 그는 “수사는 여전히 진행 중이며 모든 가능성을 열어두고 있다”고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스에 출연해 “나는 높은 확실성으로 우리가 커크를 암살한 용의자를 구금하고 있다고 생각한다”고 말했다.

그러면서 트럼프 대통령은 “용의자의 아버지 등이 체포를 돕는 데 관여했다”며 “용의자가 유죄 판결을 받고 사형 선고를 받기를 바란다”고 덧붙였다.

미 연방수사국(FBI) 솔트레이크 지부는 전날 엑스 계정을 통해 용의자로 추정되는 인물의 사진 2장을 공개하고 제보를 요청한 바 있다.

FBI는 주요 정보를 제공한 사람에게 10만달러(약 1억4000만원)의 보상금을 지급하겠다고 밝혔었다.

우익 단체 ‘터닝포인트 USA’의 창립자이자 대표인 찰리 커크는 지난 10일 낮 유타주 유타밸리대학에서 열린 토론회 행사에 참석해 청중과 문답을 하던 중 총격을 받아 사망했다.