[헤럴드경제=김보영 기자] 미국 투자은행 골드만삭스의 금값 전망이 현실화될 경우 일본에서 금 1㎏으로 주택 한 채를 살 수 있다는 분석이 나왔다.

닛케이 신문은 11일 “골드만삭스의 금값 시나리오가 시장에서 회자되고 있다”며 “러시아와 중동의 정세 악화가 우려되는 가운데 안전자산인 금으로 자금이 쏠리는 흐름은 계속될 전망”이라고 보도했다.

보도에 따르면 골드만삭스는 최근 보고서에서 “미국 연방준비제도의 독립성 훼손에 따라 미 국채 민간 보유량 1% 규모의 자금이 금으로 유입되면 금값은 트로이온스(약 31.1g)당 5000달러(약 696만5000원)에 도달할 수 있다”고 전망했다.

닛케이는 이 전망을 엔화로 환산해 “트로이온스당 5000달러는 1㎏당 2360만엔(약 2억2250만원)에 해당한다”며 “이는 동일본부동산유통기구가 발표한 야마가타현 신축 단독주택 평균 가격 2168만엔(약 2억440만원)을 넘어서는 수준”이라고 분석했다. 그러면서 “스마트폰 크기의 금괴 한 덩어리로 집을 살 수 있는 상황이 오는 것”이라고 덧붙였다.

실제로 금값은 2020년대 들어 코로나19 팬데믹, 인플레이션, 주요국 통화정책 변화, 우크라이나·가자지구 전쟁, 그리고 도널드 트럼프 미국 대통령의 재집권에 따른 지정학·지경학적 불확실성으로 상승세를 이어왔다.

특히 지난 1월 집권한 트럼프 대통령이 주요 교역국에 고율 관세를 부과하고, 금리 인하를 거부하는 연준의 정책에 개입하면서 금값은 최근 트로이온스당 3600달러 선을 넘어섰다.

일본 노무라증권의의 다카시마 유키 이코노미스트는 닛케이에 “금값이 최근 급격하게 상승했지만, 미국 자산에 대한 불안감에서 비롯된 금 매수세는 소멸되지 않았다”고 말했다.