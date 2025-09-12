李대통령 “안보 유지 못지않게 장병들 건강 중요” 화천군 소재 육군 제7보병 사단 칠성전망대 방문

[헤럴드경제=이용경 기자] 이재명 대통령이 12일 강원도 화천군에 있는 최전방 부대를 찾아 군 대비 태세를 점검하고 장병들을 격려했다.

안귀령 대통령실 부대변인은 이 대통령의 최전방 부대 방문 관련 서면 브리핑을 통해 이 같이 밝혔다.

이 대통령은 이날 춘천에서 강원도민들과 타운홀미팅을 한 뒤 화천군 육군 제7보병사단 칠성전망대를 방문해 비무장지대(DMZ) 일대와 감시초소(GP) 등을 바라본 뒤 군의 대비 태세에 대한 보고를 받았다.

특히 이 대통령은 최신식 병영 막사 공사 현장을 둘러보며 “장병들이 조금 더 나은 환경에서 생활할 수 있기를 기대한다”고 말했다. 그러면서 부대 내 물 공급이나 식사 등에 문제가 없는지도 점검했다.

이 대통령은 병사들에게 “어려운 여건에서도 국토방위의 신성한 의무를 수행하고 있다”며 “장병들의 희생과 헌신, 노고 덕분에 국민들이 평화로운 일상을 누리고 있다”고 격려했다.

이 대통령은 “확고한 안보 유지 못지않게 장병들의 생명과 건강도 매우 중요하다”며 “실전처럼 훈련하되 늘 안전을 최우선해야 한다”고 당부했다.

이날 이 대통령의 최전방 부대 방문에는 안규백 국방부 장관과 곽태신 국방비서관 등이 동행했다.