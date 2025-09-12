22개 부서 51개 AI·스마트 사업 진단... 연결·공유·시너지 극대화로 동대문형 스마트 행정 도약

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)가 지난 10일 ‘AI·스마트 심포지엄’을 개최했다.

이번 심포지엄은 구청 22개 부서가 추진해온 51개 AI·스마트 사업의 성과를 공유하고, 문제점을 진단, 향후 발전 방향을 설계하기 위해 마련됐다.

구는 그간 스마트 쉼터, 스마트 그늘막, 스마트 교통안전시설물 설치 등 다양한 주민체감형 사업을 진행했다. 자체 분석 결과 미충족 분야 및 사업 추진상 문제점을 보완하여 스마트 행정을 한 단계 발전시키기 위해 심포지엄을 기획했다고 구 관계자는 밝혔다.

심포지엄에서는 행정·복지·교육·교통·안전 등 전 분야의 사업 담당 팀장이 참석해 ‘주민 체감’을 최우선 가치로 삼고 토론을 이어갔다. 각 부서가 개별적으로 추진하던 AI·스마트 사업을 연결해 중복을 줄이고 데이터를 공유하며 시너지를 극대화하는 방안도 집중 논의됐다.

이필형 구청장은 “AI·스마트 사업의 다양한 성과에도 불구하고 주민 체감은 아직 부족하다”며 “데이터와 시스템이 섬처럼 따로 존재해서는 안 된다. 이제는 부서 간 유기적으로 연결해 전체를 아우르는 컨트롤 타워가 필요하다”고 강조했다.

이어 “스마트도시는 단순히 기계나 기술을 도입하는 것이 아니라, 주민의 삶을 더 편안하고 안전하게 만드는 것”이라며 “이번 심포지엄이 동대문 스마트 행정이 한 단계 도약하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

구는 이번 논의를 토대로 각 부서가 추진하는 사업을 지속적으로 점검하고 동대문형 스마트 행정으로 통합해 나갈 계획이다. 이를 통해 행정 효율성을 높이고, 주민의 생활 전반에 변화를 실질적으로 체감할 수 있는 서비스를 확대해 나간다는 방침이다.

구는 내부 행정 혁신을 위한 생성형 AI 경진대회, 솔로몬 TF, AI 활용 SWOT 분석 등 다양한 활동을 통해 일하는 방법 및 조직 문화를 혁신하고 행정 효율성을 높이고 있다.