귀국 직원 및 설비 협력사 전원에 장기 유급휴가 지원키로

[헤럴드경제=양대근 기자] 김동명 LG에너지솔루션 대표이사 사장은 12일 협력사 포함 직원들의 귀국에 대해 “구금됐던 모든 분들이 안전하게 귀환해서 기쁘게 생각한다”고 말했다.

이날 오후 구금됐던 근로자 330명과 함께 대한항공 전세기를 타고 입국한 김 사장은 “이런 어려움들에도 정부 관계자들께서 열심히 노력해줘서 이런 결과를 만들었다고 생각한다”며 이처럼 밝혔다.

김 사장은 “특히 이렇게 이례적인 조속한 석방, 재입국에도 불입국이 없도록 세심하게 결과를 만들어준 점에 대해 대단히 감사한다”며 “저희는 안정적 복귀를 할 수 있도록 끝까지 지원을 아끼지 않을 것”이라고 강조했다.

이번 사태에 따른 미국 내 공장 건설 지연 우려에 대해선 “준비하고 말씀해야 한다”며 “언론에 나온 정도로 심한 문제는 아니다. 저희가 매니지할 수 있을 정도로 보고 있다”고 설명했다.

향후 미국 내 인력 운용 방침과 관련 “그 부분도 준비해야 한다”며 “미국 쪽에서 이야기한 것은 다 고민하고 있다”고 밝혔다.

김 사장은 구금됐다 풀려난 인력들의 복귀와 지원 계획에 대해선 “마련이 돼 있다”면서 “나중에 말씀할 기회가 있을 것”이라고 말했다.

한편 이날 LG에너지솔루션 측은 귀국한 직원 및 설비 협력사 전원에 대한 장기 유급휴가 지원 계획을 밝혔다. 기간은 귀국 직후부터 추석 연휴 종료까지 약 한 달이다.

향후 4주 내 건강검진을 지원하기로 했고, 이를 위해 권역별 1~2개 의료검진기관을 확보했다. 추가 정밀검진이 필요한 때는 검사료도 지원하기로 했고, 심리 상담 프로그램도 지원한다.