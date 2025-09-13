[헤럴드경제=신동윤 기자] 이재용 삼성전자 회장을 비롯해 삼성가 세 모녀의 주식 재산이 이재명 대통령 취임 100일 만에 8조3000억원 넘게 늘어난 것으로 나타났다. 이재용 회장의 주식 재산은 고(故) 이건희 선대회장의 주식을 물려받은 이후 처음으로 18조원 선을 넘어섰다.

대한민국 주식 부호 상위 100위 가운데선 이 대통령 취임 100일 만에 주식 재산 규모가 2배 넘게 늘어난 경우도 있었다.

13일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 11일 종가 기준으로 이재용 회장이 보유하고 있는 총 6개 주식 종목의 지분평가액은 18조1005억원으로 집계됐다. 이는 이재명 대통령 임기 첫날 종가 기준 14조2787억원 대비 3조8218억원(26.77%) 증가한 수준이다.

이재용 회장은 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재 등의 주식을 보유 중이다.

이재용 회장의 주식 재산이 18조원을 넘어선 것은 고 이건희 선대회장의 재산 상속안이 확정 발표된 지난 2021년 4월 30일 이후 처음이다. 당시 이재용 회장의 주식 지분평가액은 15조6167억원 수준이었다.

이재용 회장의 주식 재산 증가에는 삼성전자의 주식 가치 상승이 가장 큰 영향을 끼친 것으로 분석된다.

지난 11일 기준으로 이재용 회장이 보유하고 있는 삼성전자 주식 지분평가액은 7조1502억원으로, 지난 6월 4일(5조6305억원)보다 1조5197억원(26.99%) 증가했다.

지분평가액 증가율이 가장 컸던 종목은 삼성생명이다. 지난 6월 4일 2조2717억원이던 지분평가액은 지난 11일 3조3595억원으로 1조878억원(47.89%) 늘어난 것으로 집계됐다.

삼성물산 지분평가액도 무려 9724억원(5조3463억→6조3187억원)이나 늘어나며 18.19%의 증가율을 기록했다.

이 밖에도 보유 종목별 지분평가액 증가폭은 삼성SDS 2185억원(23.12%), 삼성E&A 213억원(32.27%), 삼성화재 21억원(11.16%) 등이었다.

이재용 회장 외 삼성가 주요 인물들의 재산 증가액도 눈에 띄는 수준이었다.

이재용 회장의 모친 홍라희 리움미술관 명예관장의 주식 지분평가액은 5조9490억원에서 7조5295억원으로 1조5805억원(26.57%)이나 커졌다.

이부진 호텔신라 사장의 주식 지분평가액도 5조6636억원에서 7조3089억원으로 1조6453억원(29.05%) 증가했고, 이서현 삼성물산 전략기획담당 사장의 주식 지분평가액은 4조9501억원에서 6조2028억원으로 1조2527억원(25.31%) 커졌다.

이재명 정부 초기 100일간 이재용 회장과 삼성가 세 모녀가 보유한 주식의 지분평가액 증가폭은 8조3003억원에 달했다.

삼성가 인사들을 제외하고 해당 기간 주식 지분평가액이 가장 크게 증가한 인물은 정의선 현대자동차그룹 회장이었다.

정의선 회장의 주식 지분평가액은 지난 6월 4일 3조7699억원에서 지난 11일 기준 5조2809억원으로 40.08%(1조5110억원)나 늘었다. 보유한 현대글로비스 주식 지분평가액이 64.84%(1조1010억원)나 급증한 게 이 같은 결과로 이어졌다. 주식 부호 순위 역시도 8위에서 6위로 두 계단이나 올라섰다.

메리츠금융지주 한 종목만 들고 있는 조정호 메리츠금융지주 회장의 경우 이 기간 주식 지분평가액이 1조2609억원(11.33%) 늘며 대한민국 주식 부호 2위(12조3943억원) 자리를 굳게 지켰다.

투자자들의 눈길을 끈 인물은 글로벌 뷰티 기업 에이피알의 김병훈 대표다.

만 37세인 김병훈 대표의 주식 지분평가액은 이재명 정부 첫 100일간 1조4918억원에서 2조7434억원으로 무려 83.89%(1조2515억원)나 불어났다. 주식 부호 순위도 기준 19위에서 14위로 다섯계단 뛰어 올랐다.

‘SM엔터테인먼트 시세 조종 의혹’ 혐의로 검찰로부터 징역 15년을 구형받은 김범수 카카오 창업주 겸 경영쇄신위원장의 주식 지분평가액도 조사 기간 1조755억원(43.99%)이나 늘어난 3조5202억원에 달했다.

한편, 국내 주식 부호 100인 가운데 주식 지분평가액 증가율이 가장 컸던 인물은 윤지원 세진중공업 부사장이었다. 올해로 만 40세인 윤지원 부사장의 주식 지분평가액은 3190억원에서 7197억원으로 125.61%나 증가한 것으로 나타났다.

세진중공업은 HD현대그룹의 핵심 협력 업체로 부각되면서 글로벌 조선 업계 호황에 상승 탄력이 이어지고 있는 것으로 풀이된다.

윤지원 부사장의 국내 주식 부호 순위는 불과 석달 조금 넘는 사이 103위에서 49위로 54개 계단이나 뛰어 올랐다.