KDDX선도함 HD현대중공업 ‘수의계약’ 이날 분과위 참여 위원 대상 선행보고 중 18일분과위·30일방추위 거쳐 결정 예정 법적 분쟁·과열 경쟁 1년 이상 사업지연

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청이 7조8000억원 규모 한국형 차기구축함(KDDX)의 사업자 선정 방식을 사실상 ‘수의계약’으로 추진하기로 결론내린 것으로 알려졌다.

방사청은 12일 “KDDX 사업추진방안은 확정된 바 없다”며 “오는 18일에 예정된 제130회 분과위원회 논의를 거쳐 방위사업추진위원회에서 최종 결정할 계획”이라고 밝혔다.

방사청은 함정 사업의 연속성과 전문성 등을 고려해 기존 관행대로 기본설계를 수행했던 HD현대중공업과 수의계약을 하는 방향으로 안건을 상정할 것으로 알려졌다.

경쟁업체인 한화오션 측은 경쟁입찰을 주장해왔지만, 방사청은 법적 검토와 의견수렴을 거친 결과 HD현대와의 수의계약 방식이 사업 경쟁력에 더 부합한다고 판단한 것으로 보인다.

방사청은 이날 오후 분과위에 참여한 위원들을 대상으로 선행보고 중인 것으로 알려졌다.

분과위는 19명의 정부위원과 6명의 민간위원으로 구성된다.

방사청은 이달 30일 방추위 회의를 열어 ‘KDDX 상세설계 및 선도함 건조’ 사업방식 결정을 매듭짓는다는 계획이다.

KDDX는 선체와 이지스 체계를 모두 국내 기술로 건조하는 첫 국산 구축함 사업이다. 총 6척을 건조할 계획으로 사업비는 7조8000억원에 달한다.

당초 2023년 12월 기본설계 완료 이후 지난해 상세설계·선도함 건조 사업에 착수할 예정이었으나, 함정 업계 양대 산맥인 HD현대중공업과 한화오션의 법적 분쟁과 과열 경쟁으로 사업이 1년 이상 지연됐다.

방사청은 최근 국회 국방위원회 위원들에게 KDDX 상세설계·선도함 사업 방식을 기존 관행대로 수의계약 형식으로 추진하는 것이 타당하다고 보고한 것으로 알려졌다.

방사청은 앞서 지난 4월 24일 분과위를 열고 ‘KDDX 상세설계 및 선도함 건조 기본계획안’을 심의했지만 결론을 내리지 못한 바 있다.

분과위에 참여한 민간위원들이 수의계약에 부정적인 입장을 고수하면서 결국 결론을 도출하지 못한 것으로 전해졌다.