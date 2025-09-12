안전성·편의성 높은 내화학복 제작 현장시험 후 내년 상반기 인증 획득

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 암모니아추진선 등 차세대 친환경 선박 시장을 이끌고 있는 HD현대중공업이 글로벌 보호복 선도 기업인 듀폰과 손잡고 암모니아엔진 보호복 개발에 나선다.

HD현대중공업은 울산 본사에서 듀폰(DuPont)과 ‘친환경 암모니아엔진 보호복 공동개발 업무협약(MOU)’을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 암모니아엔진의 생산, 설치, 가동, 운영 등 전주기 특성을 고려한 전용 보호복을 공동 개발한다. 현재 사용 중인 내화학복의 방호 성능은 유지하면서 두께 등으로 여름철에 착용이 불편한 점을 개선해 제작한다.

이를 위해 HD현대중공업은 암모니아엔진 생산 현장에 대한 작업환경과 작업형태 등의 정보 제공과 샘플 현장 테스트 및 작업별 보호복 착용 기준을 정립한다. 듀폰은 보호복 원단 연구, 작업 특성에 맞는 디자인 설계, 시제품 제작 및 현장 테스트를 통해 최종 제품을 개발하고 안전 인증을 담당한다.

양사는 6개월 정도 소요되는 친환경 암모니아엔진 보호복 제작과정을 거쳐 내년 상반기 내 인증 완료를 목표로 하고 있다.

앞서 HD현대중공업은 지난해 10월 세계 최초로 고압 직분사 방식의 암모니아 이중연료 엔진(모델명: H22CDF-LA)을 개발해 생산하는 등 암모니아 추진선 상용화에 속도를 내고 있다.