“일부 언론·유튜브 악의적 보도 적극 대응”

[헤럴드경제=주소현 기자] 조국 조국혁신당 비상대책위원장은 12일 당내 성비위 및 괴롭힘 피해자들의 회복을 위한 조치로 성비위 가해자 및 2차 가해자들을 중징계하는 등 방지 대책을 마련하겠다고 밝혔다.

혁신당은 이날 당 공지를 통해 “성비위 가해자는 물론 2차 가해 행위자에 대해서도 중징계 처분을 내리는 당헌당규 개정안을 준비할 것을 지시했다”고 알렸다.

또한 혁신당은 조 위원장이 “앞으로 피해자들에 대한 근거 없는 비난에 당이 단호하게 대처할 것을 당부하며, 2차 가해 행위는 피해자들의 온전한 피해 회복과 당이 건강한 공동체로 거듭나는 것을 방해하는 행위라는 점을 분명히 했다”며 이같은 문자를 전 당원에게 발송했다고 밝혔다.

아울러 조 위원장은 당내뿐 아니라 외부의 2차 가해에 관해서도 “일부 언론과 유튜브의 악의적인 보도에 사실을 밝히는 등 적극 대응할 것”이라며 “정략적 의도를 가지고 사실과 추측을 섞어 유포하여 갈등을 조장하는 행위를 더는 묵인해서는 안 된다”고 주문했다고 한다.

혁신당은 “특히 조 위원장은 공동체의 회복을 재차 강조했다”며 “피해자분들의 피해 회복을 중심으로 상처 입은 당원과 지지자까지 회복되는 ‘모두의 치유’로 나아가겠다는 각오다. 앞으로 공동체적 해결을 위한 다양한 조치를 실천하겠다고 밝혔다”고 전했다.