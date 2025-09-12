2007년 이후 현역복무 선택 병사 2만3000여명 이승환 병장 국방부장관·15명 병무청장 표창장

[헤럴드경제=신대원 기자] 병무청은 10일부터 12일까지 현역 복무 중인 자원병역이행 모범병사 100명을 초청해 격려행사를 진행했다고 밝혔다.

병무청은 병역이 자랑스러운 사회분위기 조성을 목적으로 2007년부터 매년 자원병역이행 모범병사 격려행사를 실시해오고 있다.

이번 행사는 2박 3일 동안 대전과 공주 일대에서 역사문화탐방을 비롯해 표창장 수여, 축하콘서트 등의 프로그램으로 진행됐다.

참여 대상은 질병 등으로 사회복무요원 소집 대상이거나 외국 영주권자로 병역이 면제될 수 있음에도 현역복무를 선택한 병사들 중에서 선발됐다.

이처럼 자진해서 현역으로 입영한 인원은 2007년부터 현재까지 2만3144명에 달한다.

올해는 자원병역이행 병사 중 모범적인 군복무와 공적을 인정받아 각 군 참모총장으로부터 추천받은 병사들로 이 중 1명에게는 국방부장관, 15명에게는 병무청장 표창장이 수여됐다.

국방부장관 표창장을 받은 이승환 병장은 병역판정검사에서 4급을 받은 사회복무요원 소집대상이었지만 군 복무를 통해 성장하는 친구들을 보며 자원입대를 결심했다고 한다.

이 병장은 지금은 꾸준한 치료로 질병을 극복하고 운전병으로 복무 중이며, 수송연대 교육성적 최우수 평가를 받기도 했다.

병무청장 표창장을 받은 이건 병장은 일본에서 태어나 자랐지만 할아버지와 아버지를 비롯한 친척들이 해병대 복무를 마친 경험을 듣고 자라면서 본인도 당연히 해병대를 선택하게 됐다고 한다.

힘들 때마다 할아버지의 비석에 새겨진 ‘나는 할 수 있다’는 해병대 정신을 떠올린다는 이 병장은 전우애를 진하게 느낄 수 있는 해병대 복무를 인생에서 가장 값진 시간이라 자부했다.

홍소영 병무청장은 ”나라사랑의 마음과 당당한 선택으로 군복무를 자신의 성장 기회로 삼은 병사들의 용기에 깊은 감사와 격려를 보낸다”며 “앞으로도 병역을 성실히 이행하는 사람이 예우받는 병역이행이 자랑스러운 사회가 되도록 노력하겠다”고 말했다.