“국민에게 가장 바직한 방향으로” 대법원, 오후 전국법원장회의 개최

[헤럴드경제=안세연 기자] 조희대 대법원장은 12일 대법원 판사 증원 등 사법개혁에 대해 “국민에게 가장 바람직한 방향이 무엇인지 충분한 공론화를 통해 이뤄지면 좋겠다”고 밝혔다.

조 대법원장은 이날 오전 9시께 서울 서초구 대법원 청사 출근길에 취재진과 만나 ‘사법개혁에 대해 말씀하시고 싶은 내용이 무엇이냐’는 질문에 이같이 답했다.

다만, 조 대법원장은 구체적인 방향에 대한 질문엔 대부분 말을 아꼈다. 내란특별재판부 설치는 위헌이 아니라는 이재명 대통령의 발언과 관련해선 “종합적으로 대법원에서 검토하고 있다”라고만 밝혔다.

이어 ‘사법부는 입법부가 설정한 구도에서 논의해야 한다’는 이 대통령 발언에 대해서도 “입법 과정에서 대법원의 의견이 반영되도록 국회와 협의하고 설득하고 의논하고 있다“고 했다.

그러면서 ‘오늘 법원장회의에서 논의된 내용을 국회에 전달할 것이냐’는 질문에 대해 “회의가 끝나면 의논할 생각”이라고 했다.

조 대법원장은 천대엽 법원행정처장이 사법개혁 입법에 우려를 표한 것에 대해서도 “여러 가지를 고려해서 논의를 이어갈 생각”이라고 했다.

그는 민주당이 추석 전 사법개혁 입법을 마무리하려는 속도전 움직임에 대해선 “국회가 그런 절차를 밟고 있고 국정감사를 앞두고 있어 법원장 회의를 통해서 법관들 의견을 들어보려고 한다”고 설명했다.

대법원은 이날 오후 2시부터 전국법원장회의 임시 회의를 개최한다. 회의에선 12·3 비상계엄 사건과 관련해 법원의 사건 배당 체계와 별도로 전담 재판부를 두는 ‘내란특별재판부’에 대한 논의가 이뤄질 전망이다.

민주당 사법개혁특위는 대법관 증원, 대법관 추천위원회 구성 다양화, 법관 평가제도 변화를 통한 인사 시스템 개편, 하급심 판결문 공개 확대, 압수·수색영장 사전심문제 도입 등 5대 법안을 추진하고 있다.

이재명 대통령은 전날 취임 100일 기자회견에서 “(내란재판부가) 위헌이라는데 그게 무슨 위헌이냐”라며 지지 의사를 밝혔다.

법원행정처는 앞서 내란특별재판부에 대해 사법의 정치화 초래 우려가 있고, 위헌 논란이 계속될 수 있다는 의견을 국회에 제출했다. 대법원은 법원장회의를 통해 전체 법관들의 의견을 수렴한 후 공식 의견을 낼 것으로 보인다.