[헤럴드경제=김현일 기자] 네덜란드 반도체 장비기업 ASML의 한국 지사인 ASML 코리아가 ‘2025년 대한민국 일자리 으뜸기업’으로 선정됐다고 12일 밝혔다.

대한민국 일자리 으뜸기업은 고용노동부 주관으로 일자리창출 노력과 일자리의 질 개선 노력에 기여한 기업에게 수여한다. ASML 코리아는 지난 2022년부터 4년 연속 일자리 으뜸기업으로 선정됐다.

ASML 코리아는 2022년부터 매년 두 자릿수 이상 신규 인력을 고용하고 있다. 특히 2024년에는 전년 대비 신규 인력 채용을 13% 늘렸다. 또한 유연근무 및 재택근무제, 시차출퇴근선택제, 선택적 근무시간제도 등 일·가정 양립을 위한 다양한 일하는 방식을 도입했다.

ASML 코리아는 숙련된 우수 인력들이 일하기 좋고, 개인 역량을 높일 수 있는 제도를 운영하고 있다. 출산 지원금, 출산 특별휴가, 임신축하선물 외에도 자녀 입학 지원금, 가족돌봄휴가, 사내 시설 직장어린이집, 가족 초청 ASML 코리아 뮤직 페스티벌 등을 통해 직원들의 출산 및 육아 부담을 덜어주고 있다.

또한, 업무에 도움이 되는 다양한 필수역량 교육을 제공해 임직원 개인의 발전을 꾸준히 지원하고 있다.

이외에도 직원들의 주거안정 및 경제적 자립을 위한 주택자금이자 지원 및 월세지원제도, 복지포인트제도, 기념일 휴가 및 포인트, 휴가시설 제공 및 할인혜택 지원제도 등 임직원의 편의를 위한 다양한 지원을 제공하고 있다.

최한종 ASML 코리아 대표이사는 “우수 인재 확보 및 육성 일환으로, ASML 코리아는 임직원들이 일하기 좋은 기업이 되기 위해 꾸준히 노력하고 있다. 앞으로도 임직원들과 동반성장 하면서 국내 반도체 생태계 발전에 기여할 것”이라고 밝혔다.

한편, ASML 코리아는 대중교통 또는 도보로 출퇴근하는 임직원에게 별도의 지원금을 제공하여 일상 속에서 ESG의 환경적 가치 실현을 적극 장려하고 있다. 또한, 화성시 궁평항에서 실시하는 바다정화활동, 화성시 초등학생을 대상으로 하는 과학 교육 봉사활동 사이언스 캠프 등 ESG활동에 앞장서면서 지역사회에 기여하려는 노력을 이어가고 있다. 그 결과, 2024년에는 경기도 자원봉사 활성화 공로를 인정받아 경기도지사 유공표창을 수상한 바 있다.