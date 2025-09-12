최근 5년간 코스피-外人 지분율 ‘양의 상관관계’ “外人 비율 상승, 코스피 하방 받칠 힘 강화 의미” 9월 外人 3.3조 순매수로 ‘사상 최고가’ 랠리 선봉 6~7월 코스피 20% 상승할 때 外人 10.2조 순매수 증시 부양책·환율 등 매크로 환경 긍정적 “추가 상승 위해선 상장사 실적 개선 필수적”

[헤럴드경제=신동윤 기자] 국내 증시에서 외국인 투자자의 ‘바이 코리아(Buy Korea)’가 강력할수록 주가지수가 우상향 곡선을 그린다는 점이 수치로도 증명됐다. 코스피 시가총액 중 외국인 보유 비율과 코스피 지수 간에는 명확한 ‘양의 상관관계’가 최근 수년간 확인됐다.

코스피 지수가 ‘역대 최고가’ 기록을 연일 경신한 데는 외국인 투자자의 강력한 순매수세가 한몫을 담당했단 평가가 나온 가운데, 이 같은 추세가 추가적인 코스피 랠리로 이어질지 관심이 집중된다.

“外人 비율 상승, 코스피 하방 받칠 힘 강화 의미”

12일 헤럴드경제가 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템을 활용해 최근 5년간(2021~2025년) 일간 종가 기준 코스피 지수와 코스피 시총 중 외국인 투자자 보유 비율 간의 상관계수를 도출해 분석한 결과, 연간 기준 한 해도 ‘양(+)의 상관관계’를 벗어난 적이 없는 것으로 나타났다.

올해 들어 코스피 지수와 외국인 투자자 보유 비율 간의 상관계수는 0.64로 나타났다.

지난 2022년(0.75)에 이어 작년(0.83)에도 두 지표 간의 상관계수는 0.5를 넘어서면서 ‘강한 양의 상관관계’를 나타냈다.

외국인 투자자의 코스피 주식 보유 비율이 높아질수록 코스피 지수가 우상향 곡선을 그렸다는 의미다.

0.18로 예년보다 낮은 수치를 기록했던 지난 2023년의 경우 일명 ‘배터리 개미’로 불리는 개인 투자자 중심의 주요 2차전지주(株) 순매수 현상이 장세를 주도하면서 외국인 투자자의 영향력이 상대적으로 작았다는 평가가 나온다.

한 외국계 자산운용사 고위 관계자는 “외국인 투자자의 경우 우량주를 중심으로 벤치마크에 따라 장기 투자에 나서는 경향이 강하다”면서 “외국인 투자자의 주식 보유 비율이 높아진다는 것은 주가지수의 하방을 받쳐줄 힘이 강해진다는 것을 의미하는 것”이라고 평가했다.

올해 코스피 지수와 외국인 투자자 보유 비율 간 상관계수가 전년 대비 다소 하향된 이유로 주요 대형 상장사들의 ‘자사주 매입’ 움직임이 활발했던 점을 꼽는다. 한국거래소가 집계하는 투자자별 거래실적 중 자사주 매입분은 ‘기타법인’ 항목에 잡히는데, 전날 장 종료 시점까지 기타법인의 코스피 순매수액은 11조7591억원에 달한다. 국내 증시에 참가한 어떤 투자 주체보다 큰 액수의 순매수세를 보이며 코스피 상승장을 이끌었다는 뜻이다.

긍정적 매크로 환경…“추가 상승 위해선 상장사 실적 개선 要”

이재명 정부 출범 직후 ‘허니문 랠리’를 이끌었던 외국인 투자자는 이달 들어 이어지고 있는 코스피 ‘사상 최고치’ 랠리도 이끌고 있다.

9월에만 외국인 투자자의 코스피 순매수액은 3조2617억원에 달한다. ‘박스피’에 답답한 흐름을 보였던 지난달 1조3467억원 순매도세와 비교했을 때 분위기가 완전히 달라진 것이다.

전날 코스피 지수는 전장 대비 29.67포인트(0.90%) 오른 3344.20으로 거래를 마치며 지난 10일 세운 종가 기준 사상 최고 기록(3314.53)을 하루 만에 또 새로 썼다. 전날 장중에는 3344.70까지 치솟으면서 직전일 기록한 장중 사상 최고치(3317.77)까지도 큰 폭으로 뛰어넘었다.

앞서 코스피 지수는 6~7월에만 20.31%(2697.67→3245.44) 수직 상승한 바 있다. 이때 외국인 투자자는 코스피 시장에서만 10조2353억원(6월 3조4420억원, 7월 6조7933억원)어치 주식을 사들이며 상승장세를 주도했다.

증권가에선 향후 코스피 지수가 외국인 투자자의 강력 매수세를 밑바탕으로 추가 상승할 가능성이 높단 분석이 나온다. 김용구 유안타증권 투자전략팀장은 “현재 지수선물이 이론가 대비 저평가돼 있어 외국인들의 순매수와 롤오버 가능성이 커지고 있다”면서 “외국인이 선물을 사면 금융투자 중심의 프로그램 매매를 통한 현물 매수세가 뒤따르고, 이는 코스피200 대표주를 중심으로 수급이 결집하는 구조”라고 설명했다.

한 때 자본시장 활성화 정책 기대감에 찬물을 끼얹은 것으로 평가받는 양도소득세 대주주 기준 50억원 원상 복귀에 대해 이재명 대통령이 긍정적인 시그널을 보낸 것도 정책 모멘텀을 한층 더 강화할 수 있는 계기가 될 것이란 평가가 나온다.

금리와 환율 등 거시경제 여건 역시도 외국인 투자자의 국내 증시에 대한 매력을 높이는 방향으로 전개 중이다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 오는 16~17일(현지시간) 미 연방공개시장위원회(FOMC)를 계기로 기준금리 인하 사이클에 돌입할 가능성이 높다는 분석이 나오는 만큼 시중 유동성도 우호적이다. 이와 함께 달러 약세 흐름까지 이어지면서 외국인 투자자의 국내 증시 진입 가능성도 어느 때보다 높은 상황이다.

이경민 대신증권 연구원은 “미국의 금리 인하가 올해 내 3회, 내년까지 6회 이상 단행될 수 있단 기대감에 시장이 긍정적으로 반응 중”이라고 짚었다.

중장기적인 관점에서 외국인 투자자의 국내 증시 유입 속도가 지금보다 더 빨라지기 위해선 반드시 국내 증시 상장사들의 펀더멘털이 더 강해질 필요가 있단 지적도 있다. 설태현 DB증권 연구원은 “코스피 지수가 전고점을 돌파한 것은 정책 영향인데, 실적 개선이 동반하지 않으면 밸류에이션(가치 평가) 부담이 커질 수 있다”면서 “향후 코스피는 실적 개선이 얼마나 지속되는지와 수급 흐름에 따라 방향이 결정될 것”이라고 강조했다.

미국의 경기 침체 우려 역시도 변수다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “시장이 기대하는 FOMC의 금리 인하가 ‘보험성 인하’인지 ‘경기 침체에 대응하기 위한 인하’인지에 따라 증시 변동성이 확대될 가능성도 있다”고 지적했다.