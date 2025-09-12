‘피부 장수’의 비밀 체험…글로벌 이벤트도

[헤럴드경제=강승연 기자] 설화수가 자음생크림 팝업스토어 ‘시크릿 하우스(Secret House)’를 선보인다고 12일 밝혔다.

팝업스토어는 이날부터 28일까지 설화수 도산 플래그십 스토어에서 열린다. 주제는 ‘인삼의 힘으로 완성한 피부 장수의 비밀’이다. 60년간 이어온 인삼 과학 연구를 바탕으로 ‘피부 장수’의 비밀을 체험할 수 있다. 특히 브랜드의 대표 상품인 ‘자음생크림’에 담긴 피부 자생력의 비밀을 단계별 체험으로 풀어낸다.

체험은 5단계로 구성했다. 먼저 ‘인삼 정원’에서는 진귀한 인삼의 비밀을 확인할 수 있다. ‘히든 아카이브’에서는 60년간 이어온 설화수의 헤리티지와 자음생크림의 핵심 원료를 볼 수 있다. ‘비밀 연구실’에서는 자음생크림에 담긴 기술과 효능을, ‘피부 밀도의 방’에서는 고밀도 피부와 피부 자생력의 효과를 경험할 수 있다. 루프탑에서 인삼을 활용한 젤라또를 즐기며 체험을 마무리하게 된다.

팝업스토어는 네이버 플레이스에서 ‘설화수 도산 플래그십 스토어’를 검색해 예약할 수 있다. 현장 방문도 가능하다. 26일 현대백화점 목동점을 시작으로 롯데 인천, 롯데 잠실, 신세계 대구 등 주요 백화점에서도 팝업을 연다. 9월 초부터는 중국을 시작으로 한국, 태국, 미국 등 주요 글로벌 시장에서 이벤트를 개최한다.

한편 지난 11일 설화수 도산 플래그십스토어에서 진행한 ‘시크릿 하우스’ 오프닝 행사에는 설화수의 글로벌 앰버서더 임윤아를 비롯한 유명 인사들이 참석했다.