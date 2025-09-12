[헤럴드경제=민성기 기자] 최근 유튜브에 무릎 꿇지 않겠다라고 소신 발언을 한 곽상언 더불어민주당 의원이 자신의 발언에 반응하는 이들이야 말로 ‘유튜브 권력’ 이거나 ‘유튜브를 신앙화하고 있는 사람’이라고 비판했다.

고(故) 노무현 전 대통령 사위이자 정치 1번지 종로의 초선 곽 의원은 11일 밤 YTN라디오 ‘김준우의 뉴스 정면승부’에서 “유튜브 권력과 관련한 문자 폭탄은 뜻밖에 별로 없었고, 오히려 응원한다는 문자가 굉장히 많았다”며 이같이 밝혔다.

유튜브의 정치 권력화를 잘 지적해 줘서 ‘고맙다’라는 말을 건넨 의원도 있다고 했다.

진행자가 “최민희 의원이 민주당 국회의원 단톡방을 통해 ‘구체적으로 어떤 결정을 (민주당)이 김어준 씨에게 휘둘려서 했는지 사실을 열거해 보라’ ‘우리 법안을 있는 그대로 알리기 위해 나가는 것’ ‘이 방에서 먼저 토론하자’고 했다”고 묻자 곽 의원은 “제가 그 국회의원에 대해 말한 적은 없고 유튜브 매체가 정치 권력화돼 정치권력을 행사하고 있다고 했을 뿐이다”고 했다.

이어 “그런데 왜 국회의원이 반응하는지 모르겠다”며 “이는 그분이 바로 유튜브 권력으로 생각하든지, 아니면 유튜브 권력에 편승해서 자신의 정치적 지위를 얻고 계신 분이 아닌지, 그것도 아니라면 유튜브 권력을 종교인들의 신앙처럼 유튜브를 따르고 존중하고 신앙하는 것 중 하나로 생각한다”고 했다.

그렇기에 “나의 유튜브 권력에 조금이라도 해가 되거나 신앙의 권위에 방해가 되는 그러한 의견에 격분하는 것이 아닐까 싶다”고 했다.

곽 의원은 유튜브가 정치 권력화 됐다고 한 이유에 대해 “조선일보 등 많은 언론 권력들은 일부 사실을 왜곡보도해 선거 국면을 바꾸려고 시도했을 뿐이지 ‘특정인을 후보로 내세우자’는 등 특정인에 대해 노골적으로 선거 운동하지 못했지만 지금 유튜브들은 사실상 줄 세우고 있기 때문이다”고 했다.

그러면서 “제가 ‘유튜브 권력이 정치 권력을 휘두르고 있다’고 했을 뿐인데 그 한마디에 많은 분들이 반응하더라”며 “국회에 가니 어떤 의원은 저한테 ‘고맙습니다 곽 의원님’ 이런 분도 계셨다. 왜 그런 말을 했겠는가”라며 유튜브의 부적절한 측면을 걱정하는 이들도 많다고 강조했다.

한편 곽 의원은 방송 출연 뒤 SNS를 통해 “몇몇 분들이 ‘아내와 가족은 곽 의원을 걱정하지 않냐’고 묻는 데 아니다. (오히려) 제 의견에 적극 동의하고 저를 응원하고 있다”며 소신을 굽힐 생각 없음을 밝혔다.