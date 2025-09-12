강동시니어문화센터, 강동문화원, 어린이집, 우리동네키움센터 한 곳에

[헤럴드경제=손인규 기자] 강동구(구청장 이수희)는 9월 11일 양재대로 1342에 위치한 ‘강동숨;터’ 개관식을 열고 본격 운영에 들어갔다.

이날 개관식은 강동구립청소년교향악단의 연주로 시작해 기념사 및 축사, 감사패 수여 등이 이어졌다.

강동숨;터는 지상 4층~지하 1층 규모로 가장 어린 세대를 위한 ‘구립둔촌1동어린이집’부터, 6세~12세 어린이들을 위한 돌봄전용공간 ‘우리동네키움센터’, 고령 세대를 위한 ‘대한노인회 강동구지회’와 ‘강동시니어문화센터’, 모든 세대를 위한 ‘강동문화원’으로 구성돼 있다.

특히, 강동시니어문화센터는 ‘다시_온 공방’, ‘다시_온 카페’, ‘노인대학’, ‘스크린파크골프장’이 들어서 시니어를 위한 맞춤형 프로그램을 비롯해 주민 누구나 이용할 수 있는 시설로 개방하고 있다.

또한, 강동시니어문화센터 내부에 들어선 강동구 첫 구립 스크린 파크 골프 연습장 ‘둔촌 스크린 파크 골프장’은 오는 9월 15일 정식 개장을 앞두고 있다. 총 3타석 규모로 정교한 센서와 선명한 스크린 시스템을 갖췄다.

‘강동숨;터’라는 명칭은 복잡한 도심 속에서 평온하게 숨을 쉴 수 있는 힐링공간이자, 강동구의 숨 쉴 수 있는 터전이라는 뜻을 품었다. 아이부터 어르신까지 돌봄과 문화, 여가로 연결되는 구조로 조성된 강동숨;터는 주민들 일상에 숨을 불어넣고 세대를 아우르는 생활 문화 거점이 될 것으로 기대된다.

이수희 강동구청장은 “앞으로 강동숨;터가 도심 속 힐링 공간이자 모든 세대가 문화로 소통하는 공간으로 자리매김하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.