가구별 맞춤 중개, 전‧월세 안심계약 서비스, 중개보수 20% 감면... 전세사기 예방·가격 모니터링 강화, 10월 쌍문역 동측·방학역 첫 대상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 정비사업 구역에 거주하고 있는 주민들을 위한 특단의 이주대책을 추진한다.

구는 도봉구 정비사업이 속도감있게 진행됨에 따라 단기간 내 대규모 이주가 이뤄질 것을 예상해 이번 대책을 마련했다.

구는 이번 대책 추진으로 이주 과정에서의 이주비 부담, 전세사기 등 문제를 사전에 막는다는 방침이다.

먼저 주민의 안정적인 이주를 위해 맞춤 중개서비스를 제공한다. 지역의 전문 공인중개사무소와 연계해 가구별 중개를 지원한다.

사회초년생 등 부동산 취약계층 주민을 위해서는 전‧월세 안심계약 도움서비스를 제공한다. 주거안심매니저가 주택 임대차 계약 관련 맞춤 전문 상담을 진행한다.

이주민의 경제적 부담 완화를 위해서는 도봉구 내 이주 시 부동산 중개보수를 20% 감면해준다.

구는 올해 3월 전국 최초로 정비사업 시행지역 이주민 중개수수료 감면 제도를 마련했다. 이를 위해 그 전달인 2월 한국공인중개사협회 도봉구지회와 협약을 체결했다.

참여 부동산은 현재 100개소가 넘는다. 참여 부동산 확인은 디비디비맵(도봉구 공공데이터 플랫폼)에서 확인 가능하다.

이주 과정에서 생길 수 있는 부정적 파급효과를 막기 위해서도 다양한 대책을 추진한다.

이주에 따른 주변 지역의 전세가격 안정화를 위해 전세가격동향 모니터링을 실시하고 전세사기 피해 예방을 위해 계약 전 필수 확인사항을 담은 ‘안심계약 정보무늬(QR) 스티커’를 제작‧배부한다.

이번 대책은 오는 10월부터 이주가 시작되는 쌍문역 동측과 방학역이 우선 적용된다. 현재 이 두 지역은 도심공공주택복합사업이 추진되고 있다.