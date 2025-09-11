[헤럴드경제=최은지 기자] “김혜경 여사의 ‘잡채파스타’ 직접 만들어보세요”

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 11일 서울 광진구 세종대학교에서 식품의약품안전처가 주최한 ‘제14회 나트륨·당을 줄인 삼삼한 요리 경연대회’에서 나트륨을 줄인 ‘잡채 파스타’를 선보였다.

김 여사가 오유경 식약처장, 오세득 셰프와 함께 시연한 ‘잡채 파스타’는 김 여사가 저술한 ‘밥을 지어요’ 책을 통해 소개한 ‘떡잡채’에서 아이디어를 얻었다. 한국 대표 음식인 잡채와 서양의 파스타가 어우러져 세계인 누구나 쉽게 즐길 수 있는 음식이다.

잡채 파스타의 주재료는 파스타면, 소고기, 당근, 양파, 느타리버섯, 목이버섯, 시금치다. 양파를 넣어 나트륨 배출을 돕는 것이 ‘킥’이다.

부재료는 페퍼론치노, 바질, 진간장, 배즙, 다진마늘, 참기름, 깨소금, 후추다. 페퍼론치노와 바질 등 향신료로 풍미를 높여 나트룸 함량을 1783.6㎎에서 697.8㎎으로 줄였다.

또한 설탕 대신 배즙을 넣어 단맛과 감칠맛을 높여, 당 사용량을 6.7g에서 2g으로 줄였다.

아울러 김 여사는 저서에 소개된 연근 흑임자 무침 조리법도 소개했다. 나트륨 배출을 돕는 흑임자를 활용한 반찬이다.

이어진 푸드토크에서 김 여사는 ‘세계인이 즐기는 K-푸드, 단·짠을 줄여서 더 건강한 K-푸드’라는 주제로 대화를 나누며 참가자들과 함께 잡채 파스타를 시식했다.

대통령실에 따르면 한 대학생 참여자는 “잡채파스타 같은 삼삼한 요리를 주변에 꼭 알려주고 싶다”며, “오는 추석 명절 때는 가족들을 위해 잡채 대신 잡채파스타를 만들어보겠다”고 말했다.

식약처에 따르면 김 여사는 그간 식약처가 식품을 안전하게 관리하고 덜 짜고 덜 단 건강 식생활에 힘써 다양한 식품이 개발될 수 있도록 업계를 지원해 온 것이 K-푸드 위상을 높이는데 기여했다고 치하하며 “정성과 영양이 담긴 K-푸드를 세계인 모두가 즐기기를 바라고 건강한 식생활 문화 확산을 위해 앞으로도 앞장서 노력하겠다”고 말했다.

오 처장은 “우리 국민의 일일 나트륨 섭취량은 과거에 비해 크게 감소했으나, 세계보건기구 권고 기준(2000mg)보다 여전히 높고, 당 섭취량은 빵, 음료, 커피 등을 많이 섭취하는 일부 소비층에서는 세계보건기구 권고 기준을 초과하고 있다”며 “덜 짜고 덜 달게 먹는 식습관 실천이 중요하다”고 강조했다.

이날 행사는 나트륨·당류가 과잉섭취 시 비만, 고혈압, 당뇨 등 만성질환 발생에 영향을 줄 수 있어 덜 짜고 덜 달아도 맛있는 레시피가 가능함을 전파하기 위해 2012년 시작되었고 급식메뉴, 도시락, 간식 등 다양한 주제로 운영되어 14년간 약 5000여명이 참여해 왔다.

특히 올해는 K-콘텐츠(영화, 노래 등)를 통해 K-푸드를 즐기는 문화가 전 세계적으로 확산하는 상황을 고려하여 한식을 다양한 식문화를 가진 세계인이 함께 즐길 수 있도록 ‘나만의 K-퓨전 건강요리’를 주제로 진행됐다.

이번 요리대회에는 총 152팀(162출품작)이 신청하였으며 주제 적합성, 활용성, 레시피 완성도 등의 심사를 거쳐 스페인, 이탈리아, 일본 등의 요리와 한식을 퓨전한 10팀(17명)이 본선 요리대회에 참가하여 어느 때보다 열띤 경연을 펼쳤다.

올해 최우수작은 중국의 멘보샤, 뇨끼를 한식과 융합한 ‘퓨전밥팡’ 팀의 ‘애호박전멘보샤&콩국뇨끼(중국)’가 선정됐다. 토마토, 오이의 상큼한 맛과 콩물의 담백한 맛으로 나트륨의 사용량을 줄이면서도 훌륭한 맛을 표현하였다.