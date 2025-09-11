[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 부산진해경제자유구역청은 10~11일까지 홍콩에서 열린 제10회 ‘벨트앤로드 서밋 2025(Belt and Road Summit 2025)’에 참가해 글로벌 제조·물류기업을 대상으로 투자유치 활동을 펼쳤다고 밝혔다.

‘벨트앤로드 서밋’은 2016년부터 홍콩특별행정구와 홍콩무역발전국이 공동 주최해온 국제 행사로 올해에는 76개 국가·지역 정부 관계자와 글로벌 기업 대표 등 6000여 명이 참석했다.

경자청은 행사에서 부산진해경제자유구역의 투자환경과 물류 트라이포트 경쟁력을 집중 홍보했다. 1대1 비즈니스 세션에서는 남문·미음·지사 외국인투자지역, 서컨·웅동배후단지, 보배복합지구 등 주요 프로젝트를 소개하고 맞춤형 투자 인센티브를 제시하며 구체적인 투자 가능성을 논의했다.

또 홍콩무역발전국 및 홍콩물류협회 관계자들과 면담을 갖고 해외기업 투자 동향을 공유하고 협업 방안을 협의했다. 글로벌 3자물류(3PL) 선도 기업인 K사를 방문해 항만배후단지 투자 가능성을 논의하는 등 현지 물류기업과의 파트너십 확대에도 나섰다.

박성호 청장은 “이번 서밋은 부산진해경제자유구역의 글로벌 위상을 한층 높인 계기”라며 “급변하는 산업 환경 속에서 기회를 선점하고 미래 성장동력을 강화하는 데 총력을 기울이겠다”고 말했다.