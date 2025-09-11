[헤럴드경제=한지숙 기자] 독일 조종사 10명 중 9명 이상이 비행 중 ‘쪽잠’을 잔 적이 있다고 답한 설문조사 결과가 나왔다.

10일(현지시간) 영국 가디언 보도에 따르면 독일 조종사 노조(Vereinigung Cockpit)가 최근 결과를 공개한 설문조사에서 노조 소속 조종사 900여명 중 93%가 비행 중 쪽잠 경험이 있었다고 답했다.

쪽잠 경험이 있는 조종사 가운데 12%는 비행할 때마다 쪽잠을 잔다고 답했다. 44%는 정기적으로, 33%는 가끔 쪽잠을 잔다고 했다.

카타리나 디젤도르프 독일 조종사 노조 부회장은 “조종실 승무원들이 만성적인 피로에 시달리고 있다”고 말했다.

이들이 비행 중 쪽잠을 자는 이유는 무리한 운항 스케줄과 경제적인 압박이 꼽힌다.

유럽 조종사 노조인 유럽조종사협회(ECA)는 지난 7월 발표한 보고서에서 “수년간 이어진 비용 절감 경쟁과 코로나19 이후 심화된 인력난이 조종사들을 한계 상황으로 내몰았다”고 분석했다. 특히 생체 리듬을 파괴하는 야간 비행, 휴식 없이 다음 비행에 나서는 연속 비행이 피로도를 높이는 것으로 지적됐다.