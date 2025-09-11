[헤럴드경제=신동윤 기자] 쟈베스코리아전자가 이달 독일 뮌헨에서 개최한 유럽 최대 모터쇼 ‘IAA MOBILITY 2025’(이하 ‘IAA 2025’)에 참가했다고 11일 밝혔다.

IAA 2025는 지난 9일(현지시간)을 시작으로 오는 14일까지 개최되며, 업계 전문가 대상 기업간거래(B2B) 전시인 IAA 서밋과 도심 공개 전시인 오픈 스페이스가 병행되는 형식으로 운영된다.

쟈베스코리아전자는 현대자동차그룹 수출마케팅 지원사업과 연계해 이번 행사에 참가했다. 회사는 주력사업인 차량용 배선 하네스를 비롯해 데이터·레이더·라이더·카메라·전기차(EV) 케이블 등의 배선 솔루션을 기반으로 부스 운영과 안내를 통해 유럽 현지 내 파트너십을 확대할 계획이다

회사 관계자는 “IAA 2025를 계기로 유럽 현지 네트워크를 체계적으로 확장하고, 고객사 요구에 맞춘 배선·케이블 포트폴리오의 경쟁력을 제고해 나갈 계획”이라며, “현지 시장 수요에 부합하는 제품 적용과 공급 로드맵을 제시해 협력 범위를 단계적으로 확대해 나겠다”라고 전했다.

한편 지난 1977년에 설립된 쟈베스코리아전자는 친환경 자동차에 사용되는 케이블 제품과 와이어링 하네스 등의 차량 전장 시스템 핵심 부품을 제조·공급하는 전문기업이다. 회사는 그동안의 개발·생산 노하우를 바탕으로 친환경 및 고품질 부품을 지속 연구하고 있으며, 국산화 개발에 초점을 맞춰 클라이언트와 파트너사와의 상생 발전을 이어가고 있다.