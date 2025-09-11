[헤럴드경제=김지헌 기자] 위고비로 유명한 덴마크 제약사 노보노디스크가 급성장한 비만 치료제 시장에서 흔들린 입지를 되찾기 위해 대규모 구조조정에 나섰다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 노보노디스크는 약 9000개의 일자리를 감축할 예정이라고 10일(현지시간) 밝혔다.

이번 감원 규모는 전 세계 임직원 7만8400명의 약 11%에 해당하며 이 가운데 약 5000개의 일자리는 덴마크에서 줄일 것으로 예상된다고 WSJ은 전했다.

회사 측은 2026년 말까지 연간 약 80억 덴마크 크로네(약 1조7400억원)의 비용 절감을 목표로 하고 있다. 이렇게 절감한 비용은 당뇨·비만 치료제 연구개발(R&D) 등에 재투자할 계획이다.

2021년 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열 비만 치료제인 위고비를 출시한 노보노디스크는 살 빼는 약 열풍 속에 급성장했다.

노보노디스크는 지난 몇 년간 위고비, 오젬픽 등 비만 치료제에 대한 급증하는 수요에 대응하기 위해 수천 명의 인력을 충원하고 생산 능력을 확충했지만, 그 과정에서 조직이 비대해지고 비용도 늘어났다.

여기에 비만 치료제 시장의 경쟁이 갈수록 치열해지고 복제약이 쏟아지면서 노보노디스크의 위상이 흔들리고 있다는 평가가 나온다.

노보노디스크는 비만 치료제 시장에서 우위를 점했지만, 최근 복제약 확산과 경쟁사 일라이 릴리의 공세로 시장 점유율을 잃고 있다.

지난 7월 말에는 연간 실적 전망치를 하향 조정하면서 하루에 주가가 최대 30% 급락하면서 시가총액 약 930억 달러(약 129조원)가 증발하기도 했다.

마이크 도우스트다르 신임 최고경영자(CEO)는 “특히 비만 (치료제) 시장은 경쟁이 치열해지고 소비자 중심으로 변하면서 진화하고 있다”며 “우리 회사도 진화해야 한다”고 했다.