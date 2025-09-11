ZUFS 4.1 개발…앱 실행시간 단축 “AI 메모리 분야서 경쟁력 차별화”

SK하이닉스는 세계 최초로 양산한 모바일용 고성능 낸드 설루션 제품인 ‘ZUFS 4.1’(사진)을 고객사에 공급했다고 11일 밝혔다.

ZUFS(Zoned UFS)는 데이터를 용도와 특성에 따라 서로 다른 공간(Zone)에 저장하는 존 스토리지(Zoned Storage) 기술을 UFS(Universal Flash Storage)에 적용한 제품이다.

ZUFS는 국제반도체표준화기구인 JEDEC(제덱)에서 2023년 UFS의 확장 규격 형태로 최초 발표된 것으로, UFS는 스마트폰과 태블릿 등 모바일 기기에 사용되는 고속 플래시 메모리 저장장치 규격을 가리킨다. 2011년 UFS 1.0을 시작으로 2.0(2013년), 2.1(2016년), 3.0(2018년), 3.1(2020년), 4.0(2022년), 4.1(2025년) 등으로 발전해왔으며, 각 버전마다 데이터 전송 속도와 전력 효율성이 크게 향상되고 있다.

SK하이닉스는 고객과 긴밀한 협업을 통해 데이터 전송 속도와 전력 효율성을 크게 높인 4.1 버전을 개발했고, 6월 인증 절차를 마무리한 뒤 7월부터 본격적인 양산에 착수했다.

SK하이닉스는 “이번 제품이 글로벌 고객사의 최신 스마트폰에 탑재됨에 따라 글로벌 시장에서 당사 기술력의 우수성을 다시 한 번 입증할 수 있게 됐다”며 “스마트폰의 강력한 온디바이스 인공지능(AI) 구현 능력을 지원해 사용자들에게 혁신적 경험을 선사하겠다”고 밝혔다.

이 제품을 스마트폰에 탑재하면 운영체제(OS) 작동 속도가 향상되고, 데이터 관리 효율성이 개선된다. 그 결과 장기 사용 시 읽기 성능 저하 현상이 4배 이상 완화돼 앱 실행 시간을 기존 UFS 대비 45% 단축할 수 있다.

데이터 저장 방식도 개선되면서 AI 앱 실행 시간이 47% 단축됐다. 아울러 4.0 버전 대비 오류 처리 능력이 대폭 강화돼 시스템 신뢰성과 복구 능력이 크게 높아졌다. 이에 따라 신제품이 온디바이스 AI와 대용량 데이터 처리가 핵심이 된 현재 모바일 환경에 최적화된 설루션으로 평가받는다고 SK하이닉스는 설명했다.

김주선 SK하이닉스 AI 인프라 사장(CMO·최고마케팅책임자)은 “ZUFS 4.1은 안드로이드 운영체제와 저장장치를 최적화하기 위한 협업을 통해 개발 양산한 최초 사례로서 활용 범위가 확대될 것”이라고 말했다.

